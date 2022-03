Storia dell'AN-225, il "sogno" nato dalla collaborazione tra Russia e Ucraina andato in fumo

L' Antonov AN-225 , il sogno dell'aviazione, quasi un oggetto di culto, brucia avvolto da un denso fumo nero sulla pista dell'aeroporto di Gostomel, a nord di Kiev dopo l'attacco delle forze russe. Le immagini postate su Twitter non lasciano dubbi sulla sorte dell'enorme cargo, chiamato 'Mriya' (sogno in ucraino), la cui distruzione era stata annunciata il 27 febbraio dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba .

"E' stato attaccato da "occupanti russi", hanno detto le autorità ucraine, aggiungendo che l'aereo sarà ricostruito: "La Russia potrebbe aver distrutto il nostro 'Mriya'. Ma non sarà mai in grado di distruggere il nostro sogno di uno Stato europeo forte, libero e democratico. Prevarremo!", ha scritto ancora sui social il ministro degli Esteri ucraino.

La stessa società di armamenti statale ucraina Ukroboronprom, proprietaria di Antonov, aveva diffuso una dichiarazione in cui affermava che l'aereo era stato distrutto ma che sarebbe stato ricostruito a spese della Russia in oltre cinque anni, per un costo stimato in 3 miliardi di dollari: "Il nostro compito è garantire che questi costi siano coperti dalla Federazione Russa, che ha causato danni intenzionali all'aviazione ucraina e al settore delle merci aviotrasportate".