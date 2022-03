Questa sera sui Rai 1 la nuova fiction "Studio Battaglia", avvocatesse formato famiglia

Dramedy: non è una commedia, non è un dramma, né semplicemente una storia familiare, “ Studio Battaglia” è tutto questo insieme.

Il cast comprende anche Massimo Ghini , Thomas Trabacchi e Giorgio Marchesi . La produzione Palomar con Tempesta, in collaborazione con Rai Fiction , è l’adattamento italiano del legal dramedy di successo BBC: " The Split ".

Nel corso delle puntate, le avvocate Battaglia, che si occupano di diritto di famiglia , si troveranno avversarie in tribunale e dovranno confrontarsi, oltre che con casi di divorzio , affidamento dei figli e unioni civili , anche con quelli di famiglie omogenitoriali , congelamento degli embrioni , uso dei social media e eredità digitale , quindi l’universo che riguarda le realtà in costante evoluzione, come quella della nuovo concetto di famiglia che si è venuto a delineare negli ultimi anni e quella dell'uso dei canali social e del loro ruolo nella vita reale .

La nuova fiction di Rai1 va in onda, in prima serata, dal 15 marzo. Interpretata da Barbora Bobulova , Lunetta Savino , Miriam Dalmazio e Marina Occhionero , racconta le storie di quattro donne della stessa famiglia: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese con il lavoro che invade la loro vita privata le mette davanti a decisioni difficili.

La Trama

Anna Battaglia lascia il prestigioso Studio Battaglia della madre Marina, in cui lavora anche la sorella Nina, per andare a lavorare dalla concorrenza: lo Studio Zander. Qui ritrova Massimo, vecchio flirt dei tempi dell’università, a cui all’epoca aveva preferito Alberto, poi diventato suo marito. La donna si ritrova a chiedersi se sia stata la scelta giusta ed è tormentata dalla retorica domanda “meglio avere rimorsi o rimpianti?”.

Sua sorella Nina sembra una donna risolta, ma in realtà lo è solo sul lavoro. E' cinica, colleziona avventure sentimentali e divide gli uomini in due categorie: “Gli uomini whisky, che invecchiando migliorano” e “gli uomini vino, che invecchiando diventano delle damigiane d’aceto”.

Viola è la sorella minore e sta per sposarsi. E' l'unica della famiglia Battaglia a non aver studiato giurisprudenza e lavora come babysitter. Criticata dai parenti per le sue scelte, Viola è felice della propria vita.

Le protagoniste della fiction sono donne in fasi diverse della vita ma, nonostante le reciproche differenze, sono molto unite tra di loro. I collanti sono un profondo amore vicendevole e la loro caratteristica ironia: arma che le ha sempre salvate, anche quando, venticinque anni prima, Giorgio, il padre, se ne era andato e tutto sembrava crollare. Ora l'uomo riapparirà, a sorpresa, nelle loro vite.