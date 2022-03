Sumy, fuoriuscita di ammoniaca in un impianto chimico. "Conseguenza di un attacco russo"

Lo stabilimento di Sumykhimprom, che produce una gamma di fertilizzanti chimici, si trova alla periferia orientale della città, che ha una popolazione di circa 263.000 abitanti ed è stata regolarmente bombardata dalle truppe russe nelle ultime settimane. " Per il centro di Sumy, non c'è nessuna minaccia ora , dal momento che il vento non soffia sulla città", ha detto Zhyvytskyy. Il vicino villaggio di Novoselytsya, a circa 1,5 chilometri a sud-est di Sumy, è invece minacciato.

Le squadre di emergenza stavano lavorando per contenere la perdita. Zhyvytskyy ha invitato i residenti a cercare riparo nei seminterrati o nei livelli più bassi degli edifici per evitare l'esposizione. "L'ammoniaca è più leggera dell'aria, quindi rifugi, scantinati e piani inferiori dovrebbero essere utilizzati per la protezione", ha detto il governatore in un messaggio diffuso su Telegram aggiungendo cosa fare se ci si trova all'interno dell'area interessata. Oltre a rifugiarsi immediatamente sottoterra, si possono anche scegliere i bagni e in particolar modo le docce e respirare attraverso una benda umida (preferibilmente inumidita con una soluzione di acido acetico o citrico al 5%).