Uccide due donne in un liceo di Malmö, arrestato uno studente di 18 anni

Due donne di circa cinquantanni sono state uccise da un ragazzo di 18 anni in una scuola secondaria superiore di Malmö, nella Svezia del sud. È già stato arrestato il presunto colpevole, si tratterebbe di uno studente dello stesso liceo.

A quanto riferisce il quotidiano svedese Aftonbladet, il giovane avrebbe usato un'ascia e un coltello e avrebbe lui stesso chiamato la polizia dopo l'aggressione. "Sono seduto al terzo piano e ho deposto le armi. Ho ucciso due persone", avrebbe detto lo studente.

L'allarme è scattato alle 17:12. All'interno della scuola si trovavano circa 50 persone. Molti sono scappati in preda al panico mentre altri si sono barricati nelle aule. Dopo l'intervento della polizia e del personale di soccorso, le due donne, entrambe dipendenti del liceo, sono state trasportate in ambulanza in ospedale in fin di vita ma sono morte poco dopo.

"È con grande tristezza che possiamo affermare che due persone hanno perso la vita in questo terribile evento e il nostro pensiero va ai loro parenti e amici", ha detto Petra Stenkula, capo della polizia della zona di Malmö, in un comunicato stampa.

A quanto riferisce Aftonbladet, alcuni insegnanti della scuola avrebbero affermato che il ragazzo si è comportato in modo molto strano per tutto l'inverno e che avevano paura che succedesse qualcosa.