Svizzera: 4 persone morte e una in gravi condizioni trovate ai piedi di un edificio a Montreux

Un possibile salto di gruppo nel vuoto. Questa la causa che spiegherebbe il ritrovamento stamattina di quattro persone morte ai piedi di un edificio a Montreux, città svizzera sulle rive del lago Lemano. Una quinta persona si trova in ospedale in condizioni gravi.

Stando a un portavoce della polizia regionale, il gruppo, intorno alle 7 di stamattina, si sarebbe buttato giù da un appartamento, nei pressi del casinò, nel centro cittadino, per motivi ancora da stabilire. Ad avvertire gli agenti sono stati dei passanti. Sul luogo del ritrovamento sono state allestite delle tendine per celare i corpi. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

La polizia cantonale di Vaud in un tweet ha scritto: "Cinque persone sono state trovate ai piedi di un edificio. Una delle vittime è in ospedale in gravi condizioni. Le altre quattro sono decedute."