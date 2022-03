Tennis, la numero uno del mondo Ashleigh Barty annuncia il ritiro a 25 anni

La tennista numero uno del mondo Ashleigh Barty ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica a soli 25 anni. Barty ha rivelato la notizia in un video emozionante pubblicato sui social media. L'annuncio arriva meno di due mesi dopo la vittoria agli Australian Open, suo torneo di casa, terzo titolo del Grande Slam in carriera. Barty aveva lasciato il tennis per intraprendere la carriera di professionista nel cricket nel 2014, ma era tornata sui suoi passi due anni dopo. "So che al momento questa è la scelta giusta. Non ho più il desiderio emotivo di competere ai massimi livelli", ha detto spiegando di voler "inseguire altri sogni".