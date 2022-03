Arrestato a Torino presunto membro del gruppo ecoterrorista sudamericano Its

Stamane a Torino la Polizia di Stato ha arrestato un terrorista che si ipotizza appartenente alla formazione ‘Individualistas Tendiendo a lo Salvaje I.T.S.’, gruppo del Sud America, ritenuto responsabile di oltre 100 attentati in diverse parti del mondo.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Torino, su richiesta della Procura locale. Nei confronti dell’uomo, che si considera aderente all’organizzazione eversiva, viene contestato il reato di associazione per delinquere con finalità di terrorismo ex art. 270 bis del codice penale.

I dettagli dell'operazione, condotta dalla Digos di Milano e dal Servizio per il Contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno saranno illustrati in una conferenza stampa alle ore12.30 in Procura a Torino.