Texas, a 13 anni al volante di un pick up provoca incidente e uccide 9 persone

Un ragazzino di 13 anni al volante di un camioncino coinvolto in una collisione frontale: morte nove persone, tra cui sei studenti, giocatori di golf dell'Università del Southwest ed il loro allenatore. E' successo in Texas. Stavano rientrando da un torneo quando il pick up guidato dal minorenne ha invaso la corsia opposta in una strada a due corsie.