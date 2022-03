"The Batman", all'inferno e ritorno

Sappiamo tutto di Batman. O almeno così crediamo. Detective, vigilante, supereroe, orfano, playboy, miliardario: un trattato di psicanalisi condensato in una persona. Poi è arrivato il Cavaliere Oscuro. Fine? Nemmeno per sogno. Perché dove la geniale invenzione di Frank Miller (nei fumetti) e di Christopher Nolan (al cinema) ci mostra un Batman ‘vecchio’ e tormentato, Matt Reeves toglie la maschera a un uomo pipistrello ancora ragazzo. E più tormentato che mai, ovviamente.

Gotham City è una città spaventosa, decadente, corrotta. Sono due anni che Batman ne percorre gli anfratti, i vicoli, i tetti, incutendo terrore nei criminali. Può contare solo sull’aiuto del fedele Alfred, guardia del corpo dei suoi defunti genitori, e del tenente di polizia James Gordon. Ma non basta. Gotham è marcia a tutti i livelli, e quando un misterioso killer comincia a uccidere brutalmente gli uomini più importanti della città, lasciando su ogni luogo del delitto un messaggio per lui, il ragazzo pipistrello sarà costretto a scendere all’inferno, quello sotto la città e quello dentro di lui. Troverà poliziotti corrotti, ragazze che amano i randagi, feroci mafiosi e indovinelli mortali. Gotham va salvata, ma potrebbe non esserci più tempo.

L’operazione di Reeves, regista del franchise “Il pianeta delle scimmie” e anche autore della sceneggiatura di questo Batman, ha tutti i numeri per riuscire e per piacere. “Volevo mostrare un lato diverso del personaggio – dice - volevo che avesse un'aurea rock-and-roll solitaria, un incrocio tra Kurt Cobain e Howard Hughes. Bruce ha rinunciato d’essere un Wayne e, a guardarlo, è come vedere una rock star, ma invece di uscire ed esibirsi di notte, diventa Batman”.

Già il primo impatto, le prime immagini del film (il direttore della fotografia è Greig Fraser, candidato all'Oscar per “Dune”) ci indicano la direzione: le ombre, il buio, la tenebra sono gli altri protagonisti della storia. Bruce Wayne non è più solo un orfano spaventato, ma non è ancora il playboy miliardario che conosciamo. E quando indossa il costume da Batman è chiara, nonché dichiarata, la sensazione che si muova più per vendetta che per giustizia. Il costume stesso è alle sue origini (come i gadget tecnologici e la Bat-mobile): sembra fatto in casa, si vedono cuciture e ammaccature, deve solo bloccare i proiettili e non fosse per questo sembra quasi che Bruce ne farebbe a meno.

Funzionano bene anche i cattivi, a partire dal Pinguino di un irriconoscibile Colin Farrell, folli e vigliacchi, teatrali il giusto, sempre a un passo da un’esplosione di violenza. E funziona, infine (in questo film che sarà in sala dal 3 marzo, tranne in Russia dove è stata appena bloccata l'uscita), il ‘suono’: non si nota subito, ma poi ti entra dentro: il fatto che mentre tutto attorno è rumore, combattimenti, esplosioni, inseguimenti in auto, catastrofi, Bruce/Batman, ma non solo lui, parla sempre a bassa voce, a volte addirittura bisbigliando, forse per nascondersi, per difendersi, per mantenere un’oasi di sanità mentale; o forse perché conscio che nella lotta al male “la paura è uno strumento”, e spesso più di un urlo terrorizza un sussurro.