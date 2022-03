"Ti amo ancora", la gigantesca scritta in piazza San Carlo a Torino

Una scritta a caratteri cubitali in piazza San Carlo, nel centro di Torino: "Ti amo ancora". Una particolare dedica disegnata accanto al Caval 'd Brôns, il monumento equestre a Emanuele Filiberto di Savoia. La scritta sulla pavimentazione è visibile nell'insieme solo dall'alto e la frase termina con la parola “terra” scritta però in caratteri molto più piccoli e poco visibile. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa a realizzare il maxi messaggio non è stato qualche innamorato deluso, né un'associazione ambientalistica. Ma un gruppo musicale, gli Eugenio in via Di Gioia, che però non conferma l'indiscrezione.

A negare espressamente ogni coinvolgimento è l'associazione 2050, tra le prime sospettate: "Anche se amiamo Torino, l'Italia, l'interno Pianeta Terra, noi non c'entriamo nulla. Ci stanno chiamando un po' da tutta Italia per questa azione di 'guerrilla marketing'", aggiunge l'associazione tirandosi fuori dall'iniziativa, che sta diventando virale sul web. Il giornale torinese parla di un intervento “nell'ambito di un flash mob autorizzato”, che prevede anche la ripulitura della piazza da parte degli stessi autori della scritta.