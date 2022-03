Timnit Gebru, la ricercatrice su etica dell'AI che non si fida di Google

Nel 2021, Gebru è stata nominata da Fortune uno dei 50 grandi leader mondiali ed è molto attenta alle questioni etiche in generale, come la ricchezza accumulata dai big della tecnologia. Ha anche co-fondato il gruppo Black in AI , per sostenere il lavoro e la leadership della comunità nera in questo settore.

Ora Gebru sta cercando di apportare cambiamenti al settore dall'esterno, come fondatrice dell'Istituto Dair, il Distributed Artificial Intelligence Research Institute , che lavorerà con ricercatori di intelligenza artificiale in tutto il mondo, con particolare attenzione all'Africa e all'immigrazione africana negli Stati Uniti, per valutare i risultati dell'utilizzo di questa tecnologia sempre più presente nelle nostre vite.

Un anno fa in un documento, che le era stato chiesto di ritirare prima della pubblicazione, Gebru evidenziava rischi e pregiudizi nei modelli linguistici di grandi dimensioni, contestato da Google . Gebru ha minacciato di dimettersi e Google ha immediatamente interrotto il rapporto di lavoro con lei. A seguito della dipartita della ricercatrice, in polemica per il suo licenziamento ritenuto ingiusto, altri due ingegneri sono andati via da Mountain View.

Timnit Gebru, ingegnere informatico classe 1984, nel dicembre 2020 è stata al centro di una controversia per la sua improvvisa uscita da Google a Mountain View, dove lavorava come co-responsabile tecnico dell' Ethical Artificial Intelligence Team, il gruppo di studio che si occupa dell’etica dell’AI. Era anche stata coautrice di uno storico studio del 2018 che rivelava i pregiudizi razziali e di genere nel software di riconoscimento facciale .

“Dopo essere stata licenziata da Google, sapevo che sarei stata inserita nella lista nera di un intero gruppo di grandi aziende tecnologiche”, ha detto Timnit Gebru in un'intervista ad Associated Press. E quando ha deciso di dare vita a Dair, “la prima cosa che mi è venuta in mente è che voglio che sia distribuito. Ho visto come le persone in certi posti semplicemente non possono avere peso sulle decisioni delle aziende tecnologiche e sul corso che lo sviluppo dell'AI sta prendendo”. L'obiettivo, quindi, è “coinvolgere le comunità che di solito sono ai margini [del processo] in modo che possano trarne beneficio. Quando ci sono casi in cui [un'AI] non dovrebbe essere costruita, possiamo dire, 'Beh, non dovrebbe essere costruita.'” Il che è l'esatto opposto della “prospettiva del soluzionismo tecnologico.”

Uno dei primi progetti di Dair sarà quello di usare immagini satellitari per per studiare l'apartheid geografico in Sudafrica, con ricercatori locali.