Titti, 80 anni e non sentirli. I festeggiamenti per il canarino più amato al mondo

“Mi è semblato di vedele un gatto” e l’immagine del canarino giallo più famoso del mondo sale subito agli occhi.

Impenitente, imperturbabile, furbo, dispettoso e irresistibile, Titti compie 80 anni.

L’ avversario di Gatto Silvestro è uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes, secondo solo a Bugs Bunny in termini di conoscenza universale. Le celebrazioni per il suo compleanno, organizzate dalla Warner Bros, sua casa di produzione, sono partite: 80 murales in 30 città, nuovi contenuti, eventi a tema, merchandising, tutto sotto il marchio "80 Years of Tweety" per ricordare che Titti è un canarino davvero speciale.

Un gruppo eterogeneo di artisti di tutto il mondo ha ricevuto l’incarico di ideare e realizzare disegni sui muri che riflettano la storia e la personalità del personaggio.

La campagna "80 Years of Tweety" ha preso il via, lo scorso 11 marzo, ad Austin, al “SXSW 2022”, il festival musicale e cinematografico, con conferenze e mostre interattive, che ha luogo ogni primavera nella capitale del Texas, dove è stato presentato ufficialmente il primo gruppo di murales. I festeggiamenti proseguiranno per tutto l'anno nello Studio, con i nuovi contenuti su Titti, nuove esperienze a tema e raccolte di prodotti Warner Bros. La celebrazione culminerà nel giorno del compleanno di Titti: il 21 novembre 2022.