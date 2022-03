Tornano temporali e temperature basse. Coldiretti: "La pioggia nei campi è una manna dal cielo"

Maltempo sull'Italia a partire da oggi, con due perturbazioni che porteranno pioggia, neve e calo delle temperature con le massime che scenderanno anche di 10-15 gradi. La prima perturbazione, dalle Baleari, porta oggi e domani delle piogge diffuse sul versante tirrenico e ripresenterà al Nord un fenomeno quasi dimenticato: dopo 111 giorni di assenza torna la pioggia. In seguito è previsto un secondo ciclone: venerdì 1 arriva l'aria gelida polare direttamente dal Nord Europa e sono attese nevicate a quote collinari e maltempo. Al Centro-Sud l’aria fredda si scontrerà con l’aria nordafricana preesistente e causerà temporali e grandinate.

Ma, verrebbe da dire, “non tutto il male viene per nuocere”. L'arrivo della pioggia è una “manna dal cielo” secondo Coldiretti, perché consente di avviare finalmente le semine primaverili di riso, girasole, mais e soia necessarie all'alimentazione degli animali. A beneficiare di queste condizioni meteo sono anche le coltivazioni di grano seminate in autunno, oltre che ortaggi e frutta bisognosi di acqua per crescere.

Questa primavera era partita con un terzo in meno di acqua caduta e, in alcune regioni del nord, era già allarme siccità, con precipitazioni che si erano addirittura dimezzate. L'arrivo delle precipitazioni è salutato con favore e consentirà di salvare oltre il 30% della produzione agricola nazionale e di ristorare gli allevamenti della pianura padana, dove il fiume Po sta facendo registrare un livello idrometrico di -3,4 metri, un record negativo sullo stesso periodo che non si registrava da oltre 20 anni.