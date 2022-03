Transnistria, residuo dell'ex Urss e possibile fronte futuro

Si tratta di un lembo di terra dove si è sviluppata un'altra Repubblica separatista filorussa autoproclamata - come le due repubbliche di Donetsk e Luhansk che sono state la miccia del conflitto in Ucraina - la cui indipendenza al momento non è stata richiesta da Mosca.

Abitata da mezzo milione di persone, si tratta di una piccola lingua di terra in una posizione strategica nell'attuale conflitto e non solo, stretta tra Moldova - di cui formalmente fa ancora parte - e l'Ucraina, ed è l'ultimo Paese al mondo ad avere la falce e martello nella bandiera. Si trova a soli 100 chilometri dall'importantissima Odessa (il baluardo che i russi ancora non hanno attaccato, e che ancora garantisce l'accesso dell'Ucraina al Mar Nero).

Il segretario di stato americano, Blinken, durante la sua visita in Moldova, Domenica 6 marzo, in un tweet ha menzionato il "processo di pace in Transnistria guidato dall'Osce": "Ho ringraziato la Moldavia per la sua risposta umanitaria alla guerra di Putin contro l'Ucraina, ed ho ribadito il sostegno degli Stati Uniti al suo programma di riforme e al processo di pace in Transnistria guidato dall'OSCE". Mostrando l'interesse statunitense per la stabilità dell'area, per un allontanamento dall'orbita russa della piccola repubblica.