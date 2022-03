Trump si appella a Putin perché riveli i documenti che incastrerebbero Hunter Biden, figlio di Joe

In una nuova, infuocata intervista, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto aiuto al suo “amico” Vladimir Putin perché rilasci informazioni su Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden. L'appello, che arriva nel mezzo di una guerra atroce e con la tensione massima tra Stati Uniti e Russia, è stato lanciato dal tycoon attraverso un controverso giornalista di estrema destra, John Solomon, per Real America's Voice. Trump ha ripetutamente mosso dubbi sugli affari fatti da Hunter Biden, sostenendo che il figlio del presidente in carica avesse ricevuto anni fa milioni di dollari dalla moglie dell'ex sindaco di Mosca, Yury Luzhkov. “Lei - ha accusato Trump - gli diede 3,5 milioni di dollari, così ora penso che, se Putin conosce il motivo, dovrebbe renderlo pubblico. Penso che noi dovremmo conoscere la risposta”. Trump non ha ricordato che fu proprio lui, secondo Politico, a cercare di fare affari con Luzhkov alla fine degli anni '90. La Casa Bianca non ha voluto commentare le dichiarazioni di Trump.