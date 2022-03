Tubercolosi: il Covid-19 e la guerra fanno temere una recrudescenza

Precisarlo è doveroso: un calo simile dei nuovi casi di tubercolosi (-24 per cento in un anno) non era mai stato registrato. Un segno positivo, ma probabilmente soltanto in apparenza. Sì, perché con ogni probabilità la flessione non riguarda le infezioni provocate da mycobacterium tubercolosis. Bensì, quelle registrate. «La pandemia ha complicato la gestione di questa malattia - afferma Andra Ammon, direttore del Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Ecdc), nella giornata mondiale dedicata alla tubercolosi -. Stiamo parlando sempre di una delle principali cause di morte infettiva al mondo, ora come ora seconda soltanto al Covid-19. In questa fase, più che mai, curare la tubercolosi sta risultando particolarmente difficile».

Tubercolosi: di cosa si tratta?

La malattia, di natura batterica, si trasmette in maniera aerogena, ossia per condivisione di spazi aerei con un malato. Nella maggior parte dei casi interessa i polmoni ma possono essere coinvolte altre parti del corpo. Nonostante i numeri non allarmanti, quello della tubercolosi è un problema strettamente attuale per la natura stessa della malattia, in quanto molto difficile da riconoscere. I sintomi sono febbre e tosse, spossatezza e perdita di peso. Questi, in effetti, possono essere banalmente scambiati per episodi influenzali o parainfluenzali. La mancanza di una sintomatologia specifica comporta spesso una lunga serie di visite prima di essere scoperta. Per contrarre la tubercolosi - la trasmissione avviene per via aerea: tramite saliva, starnuto o colpo di tosse - è infatti necessario che la carica batteria sia molto elevata. Ma soprattutto che il contatto abbia una durata media di otto ore, a una distanza di un metro. Non tutte le persone che si infettano sviluppano la malattia. Il sistema immunitario, infatti, può far fronte all’infezione e il batterio può rimanere quiescente per anni. Questa condizione si chiama infezione tubercolare latente e ne è affetta circa un quarto della popolazione mondiale: senza avere sintomi né risultando contagiosa. Molte non svilupperanno mai la malattia, altre invece possono ammalarsi anni dopo. Le persone ad alto rischio di sviluppare la malattia tubercolare attiva includono invece coloro che sono HIV positivi, chi è affetto da altre condizioni che indeboliscono il sistema immunitario, neonati e bambini con meno di cinque anni, anziani, fumatori e tossicodipendenti.

La giornata mondiale dedicata alla tubercolosi

In un quadro di per sé già poco rassicurante, l’aggiornamento dei numeri della malattia riportati nel rapporto europeo è ancora lontano dall’essere ottimale. Sul totale dei casi, per esempio, deficitaria rimane la segnalazione dei casi di co-infezione: tubercolosi e Hiv, presente in oltre 1 caso su 10. Idem dicasi per le diagnosi all’interno delle carceri, bacino di diffusione delle malattie infettive. Nel 2020 sono stati oltre 33mila i casi di tubercolosi riportati nei Paesi dell’Unione Europea. Oltre 160mila quelli conteggiati in tutto il Vecchio Continente. Dati in calo quasi del 25 per cento rispetto all’anno precedente. E che sembrano incoraggianti in vista dell’obbiettivo di porre fine all’epidemia entro il 2030 e di vedere scomparire la tubercolosi entro il 2050. Ma la situazione, come detto, è ben diversa.

I conflitti in corso peggiorano la situazione

Il calo delle diagnosi non deve trarre in inganno. Su scala globale, infatti, i decessi provocati dalla tubercolosi sono aumentati nel 2020 (1,5 milioni) per la prima volta dopo dieci anni. Causa della pandemia, ma anche dei conflitti in corso in Europa orientale, Africa e Medio Oriente che hanno esacerbato la situazione delle popolazioni vulnerabili. La battaglia, dunque, è tutt’altro che conclusa. Nel mondo, i nuovi casi di tubercolosi sono stati 10 milioni, di questi ultimi 1,1 milioni erano bambini. Il 60 per cento dei malati è rappresentato dalla popolazione di sei Paesi: India, Cina, Indonesia, Filippine, Pakistan, Nigeria, Bangladesh e Sud Africa.

La tubercolosi in Italia

Quanto al nostro Paese, dove a essere colpite dalla tubercolosi sono sette persone su centomila (un terzo dei casi che si registrano in Romania), l’attuale situazione epidemiologica è caratterizzata da una bassa incidenza nella popolazione generale e dalla concentrazione della maggior parte dei casi in alcuni gruppi a rischio e in alcune classi di età. Dall’analisi degli ultimi dati emerge che la metà dei nuovi casi interessa cittadini italiani. Gli stranieri più coinvolti sono quelli che provengono da Paesi ad alta endemia: dall’Africa maghrebina ed equatoriale ai Paesi dell’Est quali Romania e Moldavia. Gli stranieri malati hanno in media un’età media tra i venti e i quarant’anni. Nella maggioranza degli italiani, invece, i casi riportati riguardano ultrasessantenni. Tra gli italiani over 60, anche se mancano dati recenti, gli «ospitanti» sarebbero il 20-30 per cento. La causa della differenza d’età è semplice: l’emigrato proveniente da uno Stato a elevata circolazione del batterio ha un coefficiente di rischio molto più alto e tende ad ammalarsi prima, anche a causa di una qualità di vita di prassi inferiore.

Il nodo della resistenza agli antibiotici

Il vero problema della tubercolosi è la resistenza ai farmaci. Il fenomeno, ancora poco quantificabile, lascia spesso inermi di fronte alla malattia e contribuisce ad aumentare un altro avvenimento: quello delle mancate diagnosi. A poco meno di un secolo dalla scoperta del vaccino Bcg, in Italia ormai quasi del tutto inutilizzato e considerato poco efficace, non si è ancora trovata un’alternativa. Il mycobacterium tubercolosis, infatti, ha una struttura abbastanza complessa. E non ancora determinata al punto da poter affrontarla con successo. Nel frattempo, per sconfiggere il fenomeno della resistenza agli antibiotici, aumentano i farmaci sul mercato. Per eradicare l’infezione, però, occorrerà mettere a punto un nuovo vaccino: traguardo lontano, per adesso.