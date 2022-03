Tutte le mappe dell'invasione russa in Ucraina

Ultimo aggiornamento: situazione dell'invasione al 1 marzo 2022 Guarda la timeline completa

1 marzo, martedì - giorno 6 La distruzione delle città Raid russi su palazzi e obiettivi civili su varie città. A Kherkiv viene distrutto il palazzo del governo locale e si contano decine di morti e centinaia di feriti. A Kiev viene colpita la torre della tv e il memoriale della Shoah. Anche qui si parla di vittime. Foto satellitari registrano un convoglio di camion militari e carri armati in fila per 65 km in direzione della capitale. In questa mappa sono riportati i punti in cui secondo Cnn, Reuters e Corriere della Sera sono state scattate le immagini.

Il fronte a sud Distruzione e attacchi violenti anche a sud. Kherson è circondata, ma il sindaco della città dichiara che è ancora in mano ucraina. Morti e combattimenti a Mariupol e i russi dicono di aver conquistato Berdiansk e la costa del Mar D'azov. In questo modo sarebbero riusciti a costruire un corridoio tra i territori già annessi alla Russia prima dell'esplosione della guerra: la Crimea e le repubbliche separatiste del Donbass. Unica città ancora in mano ucraina in quell'area sarebbe Mariupol.





28 febbraio, lunedì - giorno 5 Il giorno dei colloqui Dopo uno stallo di ore, una delegazione russa e una delegazione ucraina si incontrano a Gomel in Bielorussia (al confine con l'Ucraina). Il negoziato finisce senza un accordo ma si apre uno spiraglio sulla possibilità di un secondo incontro.

Guarda la timeline delle mappe su Flourish I bombardamenti sui civili I russi, frenati dalla resistenza, non avanzano di molto a livello di conquista del territorio, ma cambiano strategia. Iniziano anche i bombardamenti sulle città, non più solo sugli obiettivi militari. A Kharkiv un bombardamento su un quartiere residenziale uccide 11 persone.

27 febbraio, domenica - giorno 4 Minacce nucleari Sale la tensione a livello internazionale per le dichiarazioni del Presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato di Putin, che commentando le sanzioni imposte alla Russia dice: «La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto». Intanto Vladimir Putin ordina alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza nucleare, dopo quelle che secondo Putin sono "le dichiarazioni aggressive" da parte di leader di paesi membri della Nato.



(Rainews24) Vladimir Putin

La difesa ucraina resiste Continuano i combattimenti a Kiev e Kharkiv. A 40 km da Kiev, a Vasilkiv, viene fatto esplodere un deposito petrolifero e si registra una violenta battaglia a Sumy (a nord-est del paese), ma l'esercito ucraino controlla ancora i cieli e le città principali. Le cose però potrebbero cambiare velocemente visto il divario tra i due eserciti.

26 febbraio, sabato - giorno 3 La resistenza ucraina Nonostante le ore di combattimento, i russi non prendono il sopravvento Lo sforzo dei russi si concentra su tre fronti: a nord intorno alla capitale (il New York Times riporta che dopo non essere riusciti a conquistare Chernihiv, anche quelle truppe sono state dirottate verso Kiev); a est nella seconda città più grande dell'Ucraina (a Kharkiv); a sud, dalla Crimea, i russi cercano di allargarsi a ventaglio verso Kherson, Zaporizhia e Mariupol. Nonostante gli sforzi, i russi non prendono il sopravvento. A livello internazionale questa resistenza ucraina è una sorpresa. Nel pomeriggio la Russia fa sapere che ha dato l'ordine dell'attacco totale. Nel frattempo nella capitale è scattato il coprifuoco fino alle 8 di mattina del 28 febbraio: «Se siete in un rifugio non andate via. Se siete a casa non avvicinatevi alle finestre e non uscite sui balconi. Nascondetevi».



L'incidente diplomatico con la Turchia Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky il 26 mattina posta un nuovo video su Twitter per incitare alla resistenza e per smentire la sua fuga dall'Ucraina. Sul social network registra il supporto ricevuto dai vari leader internazionali. Un tweet in particolare solleva confusione: il presidente ucraino ringrazia il presidente turco Recep Erdogan per aver bloccato Bosforo e Dardanelli alle navi militari russe (cioè l'accesso al Mar Nero dal Mediterraneo). Informazione che viene smentita.

25 febbraio, venerdì - giorno 2 L'avanzata russa Le truppe russe conquistano territorio ucraino dei confini sud, est e nord, ma incontrano particolare resistenza a Kiev e Kharkiv (le due città più grandi del paese). Sirene antimissile suonano anche nelle città occidentali (come per esempio a Lviv, Leopoli in italiano) e si registrano bombardamenti ed episodi violenti in altre aree del paese. Nel Donbass, due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, e il sindaco di Mariupol denuncia violenti scontri nella città portuale.





L'assedio di Kiev La battaglia principale però è a Kiev: con i russi alle porte, si dava per scontata la presa della città durante la notte. Nonostante la supremazia militare russa, la capitale ha resistito. I volontari hanno imbracciato le armi e hanno affiancato i militari nella difesa della città.

24 febbraio, giovedì - 1 giorno È guerra I russi sferrano i primi attacchi in Ucraina. Vengono colpiti soprattutto obiettivi militari e le truppe superano i confini via terra, via aerea e via mare. Si aprono più fronti.