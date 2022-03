Tutto pronto per la notte degli Oscar: film, record e curiosità

È tutto pronto per la 94esima edizione degli Academy Awards. La cerimonia si terrà domenica 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, nella notte tra domenica e lunedì ora italiana. Si tratta di un atteso ritorno al glamour di Hollywood dopo l'appuntamento in sordina e i bassi ascolti dell'anno scorso anche se con gli occhi puntati sulla crisi in Ucraina. "Sono davvero tempi importanti per la storia dell'umanità - ha detto il produttore esecutivo Will Packer durante la conferenza stampa per la cerimonia - e ne siamo consapevoli. Quindi non si può mettere in scena uno show come questo senza tenerne conto o senza trovare un modo rispettoso per riconoscere dove siamo e quanto siamo fortunati persino ad essere riusciti a organizzare questo spettacolo". Qualche giorno fa, Amy Schumer, presentatrice della cerimonia con Wanda Sykes e Regina Hall, aveva suggerito di dare spazio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un collegamento via satellite. Packer non ha specificato se l'idea è stata accolta o meno, mentre ha spiegato che la costruzione dell'evento è ancora in via di definizione. Mila Kunis, che è ucraina e che insieme al marito Ashton Kutcher ha raccolto 35 milioni di euro per i rifugiati ucraini, dovrebbe comunque fare un appello durante lo spettacolo. Con il pensiero rivolto all'Ucraina ci sarà anche Paolo Sorrentino, il cui film 'E' stata la mano di Dio' è candidato a Miglior film straniero.

Chi sono i presentatori? Una delle novità di questa edizione è il trio di donne presentatrici, Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall. Le star che dovrebbero consegnare i premi nella notte degli Oscar includono Bill Murray, Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoe Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong'o e Rosie Perez. Presenteranno anche Jason Momoa, Serena e Venus Williams, Chris Rock, Yuh-jung Youn, Sean 'Diddy' Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry, H.E.R., Tiffany Haddish e Elliot Page.

La polemica Il coro di proteste non ha fermato la decisione della produzione di eliminare la premiazione di alcune categorie dalla diretta televisiva. Tra gli esclusi 'miglior trucco e acconciatura', ' migliore colonna sonora', 'miglior montaggio'. I premi per le otto categorie escluse saranno consegnati in una cerimonia che si svolgerà circa un'ora prima della diretta tv. Per questo Jessica Chastain è pronta a rinunciare ai riflettori del red carpet pur di sostenere in contemporanea il team trucco di 'Gli occhi di Tammy Faye' (The Eyes of Tammy Faye), film che ha ottenuto due candidature, per la miglior attrice e miglior trucco e acconciatura. "Le sorprese" Tra i candidati principali 'Il potere del cane', 'Dune' e 'Belfast'. I 10 film in lizza quest'anno sono: 'Belfast'; 'CODA'; 'Don't Look Up'; 'Drive My Car'; 'Dune'; 'King Richard'; 'Licorice Pizza'; 'Nightmare Alley'; 'The Power of the Dog'; 'West Side Story'', ma alcune esclusioni di rilievo hanno fatto discutere. Per esempio quella di Denis Villeneuve, il cui 'Dune'' ha ottenuto il secondo maggior numero di nomination (10) dietro al 'Il potere del cane' (12) incluso il miglior film, ma che non è riuscito a ottenere una nomination come regista. La scelta sulla categoria 'migliore attrice' è stata particolarmente controversa quest'anno, sono state escluse infatti Lady Gaga per 'House of Gucci', Jennifer Hudson per 'Respect' e Catriona Balfe per 'Belfast' e Renate Reinsve per 'The Worst Person in the World'. “Il potere del cane” è il candidato favorito come miglior film e miglior regia per Jane Campion. Ma c'è anche la possibilità che 'CODA' vinca come miglior film, specialmente dopo aver vinto ai Producer's Guild Awards. In entrambi i casi, sarebbe la prima volta che un film distribuito in streaming vinca come miglior film. Secondo i bookmaker, altri probabili vincitori sono Will Smith come miglior attore ('King Richard'), Jessica Chastain come miglior attrice ('The Eyes of Tammy Faye'), Troy Kotsur come miglior attore non protagonista ('CODA') e Ariana DeBose come miglior attrice non protagonista ('West Side Story').

Curiosità Judi Dench, nominata come miglior attrice non protagonista per 'Belfast' di Kenneth Branagh, potrebbe stabilire un record diventando la più anziana vincitrice in assoluto in una categoria di recitazione. La veterana attrice britannica ha 87 anni, quattro anni più di quanti ne aveva l'attuale detentore del record, Anthony Hopkins, quando vinse per 'The Father' nel 2021. Ma Dench non è la più anziana candidata per la recitazione: Christopher Plummer aveva 88 anni quando fu nominato per 'Tutti i soldi del mondo' nel 2018.

Drive My Car' è il candidato per il miglior film (è candidato anche come miglior film internazionale al fianco di 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino) più lungo di quest'anno, con ben 179 minuti. Ma non è il film più lungo nella storia degli Oscar. Il vincitore del miglior film più lungo è stato 'Via col vento', con 238 minuti. Ma il film più lungo ad aver mai vinto un Oscar è stato 'Guerra e pace', con 414 minuti - quasi sette ore - quando ha vinto il premio come miglior film in lingua straniera nel 1968. La rivincita Campion e Spielberg si preparano per una rivincita. Jane Campion è la prima donna ad essere nominata due volte come miglior regista (la prima volta fu nel 1994 per 'Lezioni di piano'). Quell'anno perse contro Steven Spielberg che ottenne l'Oscar per 'Schindler's List'. Ironia della sorte, anche quest'anno Spielberg è in nomination e compete contro di lei per la miglior regia con 'West Side Story'. Questa volta la Campion ha più possibilità e una sua vittoria porterebbe a un altro record: sarebbe la prima volta che una donna vince il premio come miglior regista per due anni consecutivi, dopo che Chloé Zhao ha trionfato l'anno scorso con 'Nomadland'.

Le attrici Cate Blanchett è una garanzia per un regista che voglia una nomination all'Oscar. È infatti l'attrice con il maggior numero di interpretazioni nei film che hanno ottenuto nomination per il migliori film all'Oscar. Ha recitato in nove film nominati, tra cui 'Elizabeth', 'Babel', 'The Aviator', 'Il curioso caso di Benjamin Button'. Quest'anno, appare in due titoli in lizza per il miglior film: 'Don't Look Up' e 'La fiera delle illusioni - Nightmare Alley'. Il precedente detentore del record era Olivia de Havilland, con otto interpretazioni. Nel frattempo, la candidata come migliore attrice non protagonista Ariana DeBose potrebbe vincere lo stesso premio e per la stessa parte interpretata a suo tempo da Rita Moreno, che ha vinto un Oscar per la versione del 1961. DeBose sarebbe inoltre la prima attrice di colore queer a vincere un Oscar. Quest'anno non ci sono sovrapposizioni tra le categorie della migliore attrice e del miglior film. Jessica Chastain, Nicole Kidman, Olivia Colman, Kristen Stewart e Penélope Cruz sono tutte nominate per i film che non sono stati selezionati. Queste due categorie si sincronizzano raramente. La vittoria di Frances McDormand per 'Nomadland' nel 2021 è stata la prima volta in 16 anni che la vincitrice della migliore attrice ha recitato nel film vincitore come miglior film.

Affari di famiglia Come mai prima gli Oscar quest'anno sono anche una “questione di famiglia”. Javier Bardem e Penélope Cruz, entrambi nominati per i premi per i miglior attori, sono sposati dal 2010. Mentre Kirsten Dunst e Jesse Plemons, entrambi nominati come non protagonisti, sono fidanzati dal 2017 e hanno due figli insieme. Per non parlare di 'Cyrano' dove il regista, Joe Wright, ha un figlio con la sua protagonista, Haley Bennett, mentre la star del film, Peter Dinklage, è sposato con la sceneggiatrice Erica Schmidt.

Il bianco e nero C'è poi da segnalare il ritorno del bianco e nero. Ben quattro film nella corsa alla stagione dei premi di quest'anno sono in bianco e nero: 'Belfast', 'Due donne - Passing', 'C'Mon C'Mon' e 'Macbeth'. Del Toro ha anche confezionato una versione in bianco e nero di 'La fiera delle illusioni - Nightmare Alley', sebbene la versione a colori sia nominata per il miglior film. ' Il musical "West Side Story' potrebbe battere un mucchio di record. L'adattamento di Spielberg potrebbe diventare il primo remake in assoluto di un precedente vincitore della statuetta per il miglior film a vincere l'Oscar per la stessa categoria. Nessun remake di un precedente vincitore del miglior film è stato nemmeno nominato prima. Solo un remake finora è stato premiato come miglior film: The Departed (2006) di Martin Scorsese, adattato dal thriller poliziesco 'Hong Kong Infernal Affairs'. Una vittoria per il miglior film renderebbe 'West Side Story' anche il primo musical a vincere in quasi due decenni: l'ultimo è stato 'Chicago' nel 2003 (sebbene 'La La Land' abbia quasi vinto nel 2017, prima che chiarissero che il vero vincitore era 'Moonlight'). Ma su base statistica c'è una forte possibilità che 'West Side Story' non vinca. Negli ultimi 50 anni, solo un film - 'Titanic' - ha vinto come miglior film senza una nomination per la sceneggiatura, e il remake di Spielberg non ce l'ha.

Oscar 2022, Rachel Zegler in "West Side Story