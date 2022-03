Twitter crea una versione Tor per navigare in modo anonimo anche in Russia

Twitter ha introdotto un servizio Tor, per accedere al social network anche quando è bloccato in un determinato Paese, in forma anonima. Il servizio è stato sviluppato da Alec Muffett in collaborazione con The Tor Project.

The Tor Project è un'organizzazione no profit per la difesa della privacy e della libertà online. Con il browser Tor è possibile navigare in incognito ed essere protetti contro il monitoraggio, la sorveglianza e la censura.

La piattaforma sviluppata per Twitter si basa su una versione di Enterprise Onion Toolkit (EOTK) personalizzata per soddisfare i "requisiti di produzione straordinari" di Twitter, secondo il collaboratore Alec Muffett.