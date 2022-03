Uccide a coltellate la compagna poi si butta dalla finestra e muore sul colpo

Queste storie hanno tutte lo stesso triste copione. La vittima, anche questa volta, è una donna di 46 anni uccisa a coltellate dal compagno di 21 anni. Dopo l’omicidio l’uomo, all’arrivo della Polizia, si è buttato dalla finestra morendo sul colpo. È accaduto a Bastia in Corsica, nella notte tra martedì e mercoledì.

A riportare la notizia i quotidiani Il Tirreno e La Nazione. La donna si era traferita in Corsica per ricominciare insieme ai figli di 22 e 12 anni. Aveva aperto un bar a Bastia. La notte dell’omicidio sono stati i vicini a chiamare i soccorsi allarmati dalle urla che venivano dalla casa della vittima.

Quando è arrivata la Polizia, l’uomo, nato in Corsica e incensurato, non ha aperto. Sarebbe andato dritto verso una finestra dalla quale si è lanciato, morendo sul colpo. Gli agenti hanno trovato la donna in gravissime condizioni. È morta prima dell’arrivo in ospedale. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario ed è stata disposta l'autopsia.