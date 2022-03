Ucraina: è morta con il suo bambino la donna incinta simbolo di Mariupol

Secondo i media internazionali, sarebbe morta la donna incinta fotografata distesa su una barella ferita e in gravi condizioni mentre veniva evacuato l'ospedale di Mariupol. La foto che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, è diventata il simbolo della guerra e dei bombardamenti contro i civili, insieme a quella della blogger Marianna Podgurskaya , anche lei incinta.

Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei medici, per la ragazza in barella e il suo bambino, non c'è stato nulla da fare.