Ucraina, a Montevago gli ex terremotati del Belice ospiteranno famiglie rifugiate

Accanto alla grande macchina della solidarietà, in soccorso del popolo ucraino c’è la mobilitazione autonoma dei piccoli centri, delle piccole comunità, dei singoli individui che contribuisce ad ampliare le possibilità di accoglienza per le famiglie rifugiate in fuga dalla guerra.

Anche Montevago, piccolo comune agrigentino, di fronte a un’emergenza umanitaria sempre più grande, ha sentito il bisogno di fare la sua parte. La spinta di solidarietà è stata condivisa da tutti gli abitanti e ha coinvolto altri comuni della valle del Belice, zona conosciuta per il terribile terremoto che la colpì nel 1968. È da lì che, due giorni fa, è partito il bus dell'iniziativa “Un cuore per l’Ucraina” carico di medicine, materiale sanitario e beni di prima necessità. Quando sentiamo al telefono uno dei volontari, il pullman è già arrivato in Polonia dove sta scaricando tutti i beni per poi far salire a bordo 48 rifugiati che verranno in Italia.

Medicinali e prodotti per bambini -ci racconta- saranno consegnati a Lublino a un medico dell’ospedale di Sumy, tra le città ucraine sotto assedio, dove solo pochi giorni fa, con l’apertura dei corridoi umanitari, è stato possibile far arrivare i primi aiuti. Gli altri beni di prima necessità verranno consegnati a don Sebastian Kondzior, per diversi anni cappellano ospedaliero al Policlinico Tor Vergata di Roma, ora in servizio all’ospedale polacco di Białystok. Sarà lui il punto di riferimento anche per l’identificazione dei profughi che saliranno a bordo del bus per mettersi in viaggio verso l' Italia, dove sono attesi sabato prossimo.

L'accoglienza nel piccolo centro di Montevago è già pronta. I cittadini, rispondendo all’appello della sindaca Margherita La Rocca Ruvolo, hanno messo a disposizione gratuitamente delle abitazioni autonome e ben arredate. Tra le persone che hanno aperto la loro casa alle famiglie rifugiate c’è anche la signora Anna. Anche lei tanti anni fa rimase senza casa, distrutta dal terremoto del '68.

“È stata una cosa bruttissima -ricorda- avevo già un paio di bambini ed ero incinta, siamo rimasti senza più nulla. Non avevamo nemmeno da mangiare. Fummo costretti a spostarci a Milano dove, come terremotati, ci ospitarono in una struttura con cucina da campo dove almeno avevamo da mangiare. Non dimenticherò mai cosa hanno fatto per noi a Milano e oggi io voglio fare lo stesso per le famiglie ucraine rimaste senza niente”.