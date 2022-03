Ucraina, Sullivan incontra Draghi. Biden valuta un viaggio in Europa

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, a quanto si apprende in ambienti diplomatici, ha avuto un breve colloquio con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

A Palazzo Chigi Sullivan aveva parlato anche con il consulente diplomatico del premier Mario Draghi, Luigi Mattiolo, sulla guerra in Ucraina.

Ieri Sullivan, sempre a Roma, ha incontrato il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli affari esteri cinese, Wang Jiechi. "Serve la massima moderazione" ha detto Yang, esortando Cina e Usa a "gestire le divergenze" e chiedendo a Washington di smettere di screditare Pechino con informazioni false.

A rendere difficili i colloqui di Roma, l'allarme lanciato dagli Usa secondo cui "la Cina è pronta a fornire armi alla Russia".

Biden valuta un viaggio in Europa

Secondo il Washington Post, "il presidente Biden sta considerando un viaggio in Europa nelle prossime settimane per unire e rassicurare gli alleati, una visita che seguirà il viaggio del vicepresidente Harris a Polonia e Romania la scorsa settimana".

Intanto mentre il governo è impegnato sulla via del dialogo si lavora anche a come fronteggiare i rialzi del prezzo dell'energia e del carburante. Per fronteggiare le ricadute della crisi in Ucraina al momento non è previsto uno scostamento di bilancio, l'obiettivo è "preservare la stabilita' della finanza pubblica".

Tuttavia, il governo si appresta a varare uno o più decreti e ad impegnarsi "per ulteriori misure sul fronte della crisi energetica, in particolare sul fronte di un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas". Si utilizzerà l'extra gettito Iva sui carburanti di questi mesi e si interverrà sugli extraprofitti delle imprese di "alcuni dei settori interessati", hanno spiegato ieri fonti di palazzo Chigi. Si punta alla rateizzazione e al calmieramento delle bollette energetiche e al taglio del prezzo della benzina e del diesel. Sul fronte del tetto europeo ai prezzi delle