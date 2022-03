Ucraina, Agenzia dell'energia: incognite su export mondiale del petrolio russo

Lo Iea, Agenzia internazionale dell'energia, in un'analisi dal titolo "Il ruolo smisurato della Russia nei mercati petroliferi mondiali", ha osservato che per ora "non è chiaro quale sarà l'impatto delle sanzioni sui flussi di energia, e per quanto tempo dureranno eventuali perdite di fornitura". Da quando i leader dell'Unione Europea e gli Usa hanno iniziato a minacciare la Russia di "sanzioni gravissime per l'invasione dell'Ucraina", il punto dirimente è sempre stato come sanzionare ma al contempo di evitare l'interruzione delle forniture energetiche dell'Unione, limitando o interrompendo l'import di gas, petrolio e carbone russi. Punto vitale per le economie occidentali, ma - per quanto riguarda il gas - più di tutti i 27 paesi della Ue, rilevante per Germania ed Italia.

Getty Il logo del produttore petrolifero russo Rosneft

Quanto incide l'export energetico sul bilancio di Mosca Nel 2021 - secondo i dati dell'Institute of International Finance - Mosca ha incassato dall'export energetico 235 miliardi di dollari, la metà del totale dell'export. Le sanzioni sul petrolio russo comprometterebbero questa fonte di reddito, anche se Mosca continuasse a vendere carichi di greggio alla Cina e ad altri paesi più morbidi di quelli occidentali sull'invasione dell'Ucraina. L’Europa continua a versare nelle casse di Mosca inoltre ogni giorno decine di milioni di euro per pagare il metano che contribuisce a scaldare le nostre case, ed alimentare gli impianti elettrici in case e fabbriche.



Ansa Gasdotto in Ucraina - immagine d'archivio

Italia, import del 46% di gas russo Secondo l'Acer, l'European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, l'Italia importa gas russo per il 46% del suo fabbisogno (secondo i dati del ministero della transizione ecologica un pò meno, il 43,3%), mentre la Germania il 49%. La Russia invia in Europa gas per un valore di circa 450 milioni di dollari ogni giorno ai prezzi attuali, attraverso tre grandi oleodotti che convogliano quantità corrispondenti a circa un terzo della domanda europea.

Pixabay Impianto estrazione petrolio (Pixabay)