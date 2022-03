Ucraina, Al Bano accoglie quattro rifugiati nella tenuta di Cellino: "In Russia non tornerò mai più"

“Non tornerò più in Russia, non dopo quanto sta accadendo. Sventrare un popolo non ha giustificazione umana”.

Non usa mezzi termini Al Bano Carrisi al telefono, quando lo contattiamo per sapere di più sull’inaspettata esperienza di solidarietà di cui è protagonista insieme alla sua famiglia. “Conoscevo bene Putin -ci risponde- ho cantato 5 volte per lui, ma non mi sono mai reputato un suo amico. Quello che sta facendo è ingiustificabile. L’orologio della storia si è fermato, gesti del genere non passeranno senza conseguenze".

Dopo la netta presa di distanza da Putin, Al Bano è andato oltre e ha aperto le porte della sua tenuta a Cellino San Marco, nella provincia di Brindisi, a quattro rifugiati in fuga dall’Ucraina. A far scattare l’stinto di solidarietà è stata una cugina del cantante, figlia del fratello di suo padre Carmelo, in rapporti con la comunità ucraina fin dai tempi di Chernobyl, quando ospitava temporaneamente i bambini per i cosiddetti ‘periodi di risanamento’.

Da lei il cantante ha appreso dell’arrivo di un gruppo di persone e, insieme a Loredana Lecciso, immediatamente ha offerto ospitalità nella sua grande casa.

E così ha accolto Maria, una professoressa di psicologia, suo figlio Ivan, di sette anni e due suoi studenti arrivati in Italia senza famiglia, Vlad, 18 anni e Ivan, 15 anni e mezzo. All’arrivo a Cellino alle 19 e 30 di ieri, dopo un viaggio sfibrante di quattro giorni a piedi e altrettanti in pullman, quando ha visto che ad accoglierla c’era Al Bano in persona, Maria non credeva ai suoi occhi.

“Quando è entrata in casa nostra -ci dice Al Bano- non vi dico i colori della sua faccia. Mi ha chiesto se fossi davvero io, il cantante. Sul suo volto si è avvicendato un arcobaleno! Potranno restare da noi tutto il tempo che vorranno, è un piacere dare sollievo alla loro esistenza”.

E a lei che effetto ha fatto accogliere queste persone? Che emozione ha sentito?

“Un'emozione così grande non la provavo da tempo", ha raccontato l'artista pugliese celeberrimo in Russia, ma amatissimo anche in Ucraina. “A commuovermi di più sono stati gli occhi del figlio della signora Maria, il suo sguardo è pieno di sofferenza".

Sente qualche affinità con la sua fuga verso il nord Italia da ragazzino, per cercare fortuna?

“Sono stato emigrante e sono emigrante -racconta- ma la ‘guerra’ che ho vissuto io per affrancarmi dalla povertà non è paragonabile a quella che sta vivendo il popolo ucraino. Le loro città, le loro case sono state bombardate, non hanno più nulla”. "Sono arrivati trascinandosi dietro un trolley ciascuno, il bambino con il suo orsacchiotto di pelouche – racconta ancora Al Bano - vederli scendere dal pullman con quella sola valigia in cui è chiusa tutta la loro vita mi ha straziato. Sono immagini tragiche che dovrebbero essere messe davanti agli occhi di Putin in ogni momento, sta commettendo il suo errore più grande".