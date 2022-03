Ucraina. L'appello dei cittadini: "Togliete i nomi russi alle strade, abbiamo nuovi eroi"

I residenti di Uzhgorod, città dell'Ucraina occidentale al confine con la Slovacchia e l'Ungheria, hanno fatto appello alle autorità locali per de-russificare i nomi delle strade e delle piazze della città, secondo quanto riporta l'Agenzia Unian.

"Strade, piazze, vicoli della nostra città prendono il nome da politici, letterati e personaggi dell'arte russi che non hanno niente a che vedere con la Transcarpazia e Uzhgorod, e quindi sono un atavismo della precedente politica culturale sovietica", si legge nella lettera inviata alle autorità locali.

I cittadini sottolineano che la perpetuazione del nome di persone non coinvolte nella cultura e nella storia della Transcarpazia non è appropriata e per questo chiedono di "avviare il processo di de-russificazione della città secondo la procedura stabilita dalla legge".

Tra le strade da rinominare ce ne sono alcune intitolate a Yuri Gagarin, Pushkin e Chechov. Il documento chiede anche di smantellare il busto del poeta russo Aleksandr Pushkin nell'omonima piazza di Uzhgorod. “In questi giorni abbiamo nuovi eroi che sacrificano la loro vita per il nostro Paese. Dobbiamo perpetuare e custodire la loro memoria”.