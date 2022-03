L'appello sui social di Olena Zelenska, First Lady in prima linea

Dal giorno dell'invasione russa, Olena Zelenska, la first Lady dell'Ucraina, pubblica foto, video, condivide storie sui social network. In uno degli ultimi video mostra la guerra: foto di donne strette ai loro bambini, istantanee della vita nei rifugi sotterranei sono spezzate dal lungo suono delle sirene e dal rumore delle bombe. "Questa è l'Ucraina adesso", narra, mentre scorrono altre immagini: i feriti, la distruzione, le molotov della resistenza, il presidente che incita il popolo, i carri armati, le bandiere blu e gialle, colori del Paese, sventolate nelle piazze di tutto il mondo. "L'Ucraina è un paese pacifico. Siamo contro la guerra e non abbiamo attaccato per primi. Ma non ci arrenderemo. Che il mondo intero guardi: lottiamo per la pace anche nei vostri Paesi".

Olena Zelenska, 44 anni, è architetto, scrittrice e attivista. Non ha lasciato il marito, conosciuto all'Università: ha deciso di restare con lui in Ucraina insieme ai due figli, Aleksandra (17 anni) e Kiril (9), trovando rifugio in una località segreta da dove continua a sostenere il suo popolo. Da sempre figura discreta, è ironica e divertente tanto che secondo molti ci sarebbe anche lei dietro agli sketch di Zelensky, quando ancora era un attore comico. Sul suo profilo Instagram che conta oltre 2 milioni di followers si racconta così: "Sono Olena Zelensky, sono la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono scrittrice e architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin". Nel primo post dall'inizio della guerra scrive: "Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l'Ucraina". Poi ribadisce il sostegno al proprio Paese: "Miei cari ucraini! Vi guardo tutti. In tv, per strada, su Internet. Vedo i vostri post e video. E sapete una cosa? Siete incredibili! Sono orgogliosa di vivere con voi nello stesso Paese!".

Negli ultimi post chiede alle First ladies di tutto il mondo di aiutare l'Ucraina dicendo "la verità": "Quella che sta accadendo in Ucraina non è una "operazione militare speciale", come dice Putin, ma una guerra su vasta scala, dove l'aggressore è la Federazione Russa. I bambini ucraini devono vivere e studiare nei rifugi antiaerei e gli ospedali devono curare i pazienti negli scantinati. Nonostante le assicurazioni dei propagandisti russi e dei portavoce del Cremlino, ci sono già decine di vittime civili in Ucraina. L'aggressore lo copre, ma le perdite dell'esercito russo sono migliaia. Dite alle madri russe che i loro figli non sono impegnati in esercitazioni militari: stanno morendo per impadronirsi dell'Ucraina. Invitate i russi a protestare! Sono terrorizzati, ma devono rendersi conto che anche per loro questa guerra è l'inizio della fine. E non si tratta solo di economia. L'Ucraina vuole la pace. Ma l'Ucraina si difenderà e non capitolerà mai. L'Ucraina non ha bisogno di essere salvata. Ma abbiamo bisogno del sostegno del mondo per il nostro esercito e i nostri civili. Non solo a parole. Incoraggiate i connazionali ad aiutare le donne ucraine e ad organizzare gli aiuti di Stato. Fate sapere al mondo intero: non è una guerra "da qualche parte là fuori". Questa è una guerra in Europa e ai confini dell'UE. L'Ucraina si sta difendendo dalla forza che domani potrebbe invadere le vostre pacifiche città e paesi. Non state zitti! Putin sta minacciando di iniziare una guerra nucleare e, se lo fa, non ci sarà più un posto sicuro nel mondo. Se potete fornite aiuti umanitari". Poi annuncia l'avvio di piattaforma unica di cooperazione a Kiev: il Summit delle First Ladies and Gentlemen, cui chiede di usare la propria voce per dire la verità. Seguono i primi appelli lanciati dalle First Ladies di Lituania e Lettonia

In un'intervista a Vogue, che le dedicò la copertina nel 2019, Olena Zelenska dichiarò: "Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell'ombra". Adesso in prima linea c'è anche lei.