Ucraina, Bbc continua ad informare i russi con il deep web

Se c'è una novità assoluta in questo conflitto è che è la prima vera guerra di informazione che usa il web come veicolo principale. Le piattaforme social - Twitter, Telegram, Facebook - fonte di "notizie" e propaganda, video e comunicati governativi che vengono postati in un flusso incessante da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina.

E così perfino la Bbc, lancia una sorta di "Radio Londra" (di antico memoria), ma in versione 5.0: appena con un decreto il presidente russo, Valdimir Putin, ha introdotto - lo scorso 4 marzo - "pesanti pene detentive per chiunque pubblichi fake news sull'esercito, inclusi gli appelli per imporre sanzioni alla Russia", lo stesso giorno, la tv pubblica di Londra ha postato un annuncio multilingue sulla sezione "media center" del sito ufficiale: in ucraino, russo, ed inglese, Bbc news si rende disponibile sul dark web per contrastare il blocco sull'informazione delle autorità russe.

Il tweet ufficiale della Bbc che lancia l'iniziativa

"Per accedere alla Bbc è possibile utilizzare strumenti di elusione - scrive sul suo sito l'emittente britannica in tre lingue - come l'app Psiphon. Anche il Tor Browser ha un sito Bbc dedicato, a questo indirizzo". Addirittura l'azienda pubblica offre supporto tecnico per chi ha difficoltà ad accedere indicando due email di servizio tecnico.

I due sistemi informatici servono a bypassare completamente la censura del potente Roskomnadzor, il "Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa", un organo della Federazione Russa che controlla le comunicazioni su qualsiasi piattaforma.

Il primo - Psiphon - si tratta di una app che nasce con l’intento di permettere alle persone di accedere ad informazioni, in Paesi in cui la censura cerca di bloccare informazioni che arrivino dall'estero. Il secondo - la piattaforma Tor - è il portale associato comunemente al dark web ed ai forum illegali pieni di hacker, vendite clandestine di stupefacenti e quant'altro: generalmente tenuto d'occhio dalle forze dell'ordine e la polizia postale in ogni paese, ma in questo caso, "usato" democraticamente dall'emittente britannica per non interrompere in flusso di informazioni con la Russia e superare la censura di Stato.

Dal 4 marzo, in Russia oscurati Fb e Twitter

Venerdì scorso la stretta di Mosca per oscurare la "narrazione sulla guerra" e rispondere alle sanzioni occidentali: limitando l'accesso ai siti d'informazione, e bloccando Facebook e Twitter per gli utenti russi. Lo stesso giorno, il governo di Putin approvava anche la legge che prevede multe e carcere "per chi diffonde fake news" sul conflitto: conflitto che sui media russi, è praticamente "invisibile": vietate le espressioni guerra, invasione, conflitto.

Il Tweet della "Nuova Gazzetta" moscovita

Una delle poche testate indipendenti - non governative come l'agenzia Tass e Ria, per capirci - è la "Nuova gazzetta" (Novaya gazeta) che continua a pubblicare articoli e post su twitter "evitando" scrupolosamente appunto, i "termini proibiti", pena il rischio fino a 15 anni di carcere. In questo tweet, i coraggiosi giornalisti rimasti a Mosca scrivono:

"Il sacerdote di Kostroma Padre John Burdin è diventato famoso in Russia e nel mondo pochi giorni fa. Il 6 marzo, in una piccola chiesa del villaggio di Karabanovo, prima della liturgia, ha pronunciato un sermone sull'inammissibilità di (...) ["operazione speciale"] in Ucraina." Gli omissis sono evidenti, tra parentesi con puntini di sospensione, e valgono anni di galera, se i cronisti del quotidiano avessero usato le legittime parole, ma ai lettori russi dà la possibilità di avere seppure limitatamente, uno spiraglio di informazione reale sul quanto sta avvenendo in Ucraina.

La lunga mano della censura di stato

Lunga la lista dei siti a cui Mosca ha limitato l'accesso: Meduza, Svoboda, quello dell'emittente tedesca Deutsche Welle, il sito web in lingua russa fondato dagli Stati Uniti "Radio Free Europe" , addirittura Wikipedia - l'enciclopedia libera e partecipata - è minacciata di blocco, per un articolo sulle vittime civili e militari. E poi, anche “Eco Mosca”, uno storico canale radiofonico russo a cui le autorità hanno staccato la spina perché continuava a definire quella in corso "una guerra e non un'operazione militare temporanea".