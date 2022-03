Ucraina, Bennett (Israele): "Poche chance ma c'è una fessura, ci proviamo"

"Anche se le probabilità non sono grandi, tutte le volte che c'è una piccola fessura nostro obbligo morale è di fare ogni tentativo" per far dialogare tutte le parti. Così Naftali Bennett nella riunione di governo a Gerusalemme, che ha fatto seguito alle missioni diplomatiche del premier condotte ieri a Mosca e Berlino.

Il nostro intento è favorire il dialogo

"Sono andato a Mosca e Berlino nell'intento di favorire il dialogo fra le parti. Ovviamente ho ricevuto il benestare e l'incoraggiamento di tutti i protagonisti. Continueremo ad agire nella misura in cui ci verrà richiesto". ha detto il premier Naftali Bennett nella riunione di governo a Gerusalemme. "Anche se le probabilità non sono grandi - ha aggiunto - tutte le volte che c'è una piccola fessura, nostro obbligo morale è di fare ogni tentativo". "Finché la candela è accesa - ha concluso - dobbiamo sforzarci".

"Israele - ha continuato il premier- si sta preparando a un'ondata migratoria significativa. Si tratta di una sfida ma ne abbiamo superate anche in passato". "Mentre il mondo è sottosopra e gli ebrei non sono più sicuri nel posto dove stanno, vediamo quanto sia importante che ci sia un focolare per gli ebrei in quanto tali. Quanto è importante che ci sia lo stato di Israele". Il ministro degli interni Ayelet Shaked ha valutato in 100mila gli ebrei in Ucraina e Russia che potrebbero immigrare in Israele a causa del conflitto.

Stamane il nuovo colloquio con Zelensky (il terzo nelle ultime 24 ore)

Bennett ha di nuovo parlato con il presidente Volodomyr Zelensky. Lo ha fatto sapere l'ufficio di Bennett precisando che si tratta del terzo colloquio nelle ultime 24 ore. Ieri Bennett ha incontrato il presidente Vladimir Putin a Mosca e poi il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.

Significativa la decisione Aiea sul nucleare

Israele ha definito "significativa e positiva" la decisione del capo dell'Aiea, Rafael Grossi, di non cedere "a pressioni politiche e non chiudere i dossier aperti in Iran" ha anche detto Bennett, ribadendo la contrarietà di Israele all'accordo in discussione a Vienna. "I suoi difetti - ha spiegato - superano di molto i vantaggi". Un'eventuale intesa - ha concluso - non impegnerà in alcun modo Israele.