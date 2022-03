Ucraina, Biden dice di non aver chiesto un cambio di governo in Russia

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiarito che non stava chiedendo un cambio di governo in Russia quando ha detto che il presidente Vladimir Putin "non può rimanere al potere". Lo riporta Reuters. "No", ha risposto Biden a un giornalista che gli ha domandato se nel suo discorso a Varsavia stesse chiedendo un cambiamento nel governo nel Paese.

Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano, che lo hanno interpellato a Washington mentre usciva da una chiesa a Georgetown.

Il segretario di Stato americano Blinken ieri aveva corretto il tiro a proposito delle dichiarazioni del presidente, precisando che non c'è “alcuna strategia Usa” al riguardo. "Penso che il presidente Biden e la Casa Bianca abbiano sottolineato semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o contro chiunque altro" ha precisato Blinken. A prendere le distanze dalle parole di Biden, che ha definito Putin "un macellaio" che non può governare.è stato anche il presidente francese Macron.