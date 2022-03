Ucraina, c'è anche Abramovich nella lista degli oligarchi russi sanzionati da Londra

Il miliardario russo e proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, è stato aggiunto alla lista, stilata dal governo britannico, dei russi sotto sanzioni ed i cui asset sono di conseguenza congelati. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, precisando che all'oligarca sarà proibito effettuare transazioni e viaggiare nel Paese. In un documento del Tesoro del Regno Unito pubblicato online, Abramovich è definito come un "oligarca filo-Cremlino" che ha stretti contatti con il presidente russo Vladimir Putin.

Oltre ad Abramovich, Londra ha inserito nella lista nera altri sei individui tra cui Alexei Miller, Andrei Kostin e Nikolai Tokarev. Abramovich, che ha comprato il Chelsea nel 2003, di recente ha annunciato l'intenzione di vendere il club e di devolvere i ricavi alle vittime di guerra ucraine.

La Gran Bretagna a tal proposito ha comunicato che consentirà alla squadra di calcio del Chelsea di continuare a giocare partite e impegnarsi in altre attività calcistiche. "La licenza sarà costantemente rivista", ha affermato il governo. A questo punto il club non può essere venduto, e comunque non sarebbe Abramovich a beneficiarne.

"Non possono esserci rifugi sicuri per coloro che hanno sostenuto il feroce assalto di Putin all'Ucraina", ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson ribadendo la linea dura adottata dal Regno Unito nei confronti di Mosca.