Guerra in Ucraina, gli Usa alla Cina: "Qualsiasi supporto a Mosca avrà conseguenze"

"Lo scopo dell'incontro di oggi era esprimere in modo molto chiaro a Pechino le nostre preoccupazioni rispetto a un suo coinvolgimento" nella guerra in Ucraina e ribadire alla Cina "che qualsiasi tipo di supporto a Mosca - militare o economico - comporterà delle implicazioni". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price a proposito dell'incontro a Roma tra il responsabile per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, e l'alto rappresentante cinese Yang Jiechi. “Sostenere la Russia sull'invasione dell'Ucraina avrebbe implicazioni per le relazioni della Cina in tutto il mondo, con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa e nella regione indo-pacifica”, ha affermato Price. "Non entrerò più nei dettagli, lo farà la Casa Bianca più tardi", ha precisato.

La Casa Bianca in una nota ha comunicato che i due diplomatici "hanno avuto una discussione sostanziale sulla guerra della Russia contro l'Ucraina". Sullivan e Yang hanno sottolineato anche “l'importanza di mantenere aperte linee di comunicazione” nel corso di questa crisi.

L'incontro romano è durato circa otto ore, inclusa una pausa in cui la delegazione cinese ha lasciato l'albergo. Al centro dell'incontro la crisi in Ucraina. Al termine dell'incontro non c'è stato nessun punto stampa, le due delegazioni hanno lasciato l'hotel mentre un folto gruppo di giornalisti italiani e stranieri li ha attesi a lungo davanti all'albergo. Domani mattina, alle 8.30, è previsto a Palazzo Chigi l'incontro tra Sullivan e Luigi Mattiolo, il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

L'incontro si è svolto dopo diciannove giorni dall'attacco delle forze armate di Mosca. Ieri era trapelata la notizia di un sostegno militare di Pechino alla Russia, notizia smentita oggi sia dalla Cina che dal Cremlino. Ma confermata dal Financial Times che l'aveva anticipata: gli Usa hanno riferito agli alleati che la Cina ha dato la sua disponibilità a fornire assistenza militare alla Russia, ha scritto il quotidiano finanziario.

Alla vigilia dell'incontro con il rappresentante cinese, Sullivan aveva detto molto chiaramente che qualora Pechino offrisse un'ancora di salvezza alla Russia subirà gravi conseguenze. La posizione del colosso asiatico per gli Stati Uniti resta comunque fondamentale: intento di Sullivan è quello di aprire un canale con la Cina per "una forte risposta internazionale e per delineare una strategia di sicurezza globale". Al centro del colloquio anche il peso delle sanzioni, che la Cina ha criticato duramente e che gli Usa intendono incrementare, mettendo in guardia chiunque aiuti Putin a evitarle.

Sull'argomento delle armi che Pechino fornirebbe alla Russia, la Cina ha accusato gli Stati Uniti di "disinformazione" . Secondo il ministero degli Esteri di Pechino, riporta il Global Times, la "parte statunitense avrebbe diffuso disinformazione contro la Cina sulla questione ucraina con intenzioni sinistre". La diplomazia cinese ci tiene a ribadire un suo "ruolo costruttivo" per "promuovere colloqui di pace".

Tuttavia, gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" per la posizione della Cina di "allineamento con la Russia" di fronte alla guerra in Ucraina, Lo ha affermato un alto funzionario della Casa Bianca. La discussione di oggi a Roma tra Jake Sullivan e Yang Jiechi è durata sette ore ed è stata "intensa" e "molto schietta", ha aggiunto il funzionario.