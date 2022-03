Ucraina, dentro la guerra della disinformazione. Intervista ad Antonino Caffo

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio, i media online sono stati quasi completamente assorbiti dalla guerra. Le piattaforme di social media come YouTube, TikTok, Instagram, Twitter e Facebook sono diventate potenti strumenti di attivismo politico e propaganda, che in molti casi hanno finito per amplificare la disinformazione sull'invasione russa. Una tendenza che pervade tutti i principali paesi al mondo, anche l’Italia. È innegabile come le notizie sul conflitto in atto abbiano aumentato la quantità di fake news che circolano in rete. Una delle più famose riprende il presidente ucraino Zelensky fotografato con la maglia dell’Ucraina e il simbolo della svastica al posto del numero, solo un lavoro di modifica per sostituire il reale 95 sotto il suo nome. Di tutto questo parliamo, in questa intervista, con Antonino Caffo giornalista freelance e collaboratore dell’Agenzia ANSA.

Perché le fake si diffondono così in fretta in rete?

Nel 2018, una ricerca del MIT aveva messo assieme una grande mole di dati, composti da post social su notizie vere e altre false, per arrivare a comprendere che la diffusione di quest’ultime viaggiano con una velocità decisamente maggiore rispetto agli eventi reali. I dati del MIT suggeriscono che le storie “bufala” hanno un fascino maggiore perché sono nuove e insolite ma, soprattutto, sono estreme, nel senso di appoggiare il lato più populista di una vicenda, spesso in negativo. Non è un caso che notizie suscitino più spesso emozioni negative o forti, come disgusto, paura e stupore. Mentre le notizie vere sono associate ad una maggiore riflessione ed emozioni quali gioia e fiducia. Nel merito del conflitto ucraino, è molto più semplice condividere e rimanere esterrefatti dinanzi al video, fake, di Zelensky che ordina agli ucraini di arrendersi alle truppe russe piuttosto che ripostare l’ennesimo sul quanto sia importante tenere duro e difendere le città prese d’assedio.

C’è un legame con la Russia?

Si, qualcuno ricorderà la famosa “fabbrica dei troll” di San Pietroburgo, un’organizzazione emersa durante le presidenziali americane del 2016, che hanno portato alla Casa Bianca Donald Trump. Nei mesi precedenti, i “troll”, bufalari di professione, assunti dalla Internet Research Agency si erano messi in moto per dar vita a varie campagne di disinformazione, per colpire principalmente i democratici. Lo scandalo delle email di Hillary Clinton, i valori positivi rappresentati da Trump contro quelli indemoniati del candidato dem, le false foto di protesta nelle città statunitensi e molto altro.

Le inchieste giornalistiche hanno mostrato come il lavoro della fabbrica non si fermasse mai. Gli impiegati creavano giorno e notte account Twitter e Facebook con i quali far circolare notizie false e per organizzare eventi e manifestazioni. Aleksei, uno dei primi troll dell’Internet Research Agency, ha raccontato al New York Times di aver scritto un documento sulla “Dottrina Dulles”, una teoria cospirazionista molto nota in Russia secondo la quale negli anni Cinquanta il direttore della CIA, Allen Dulles, avrebbe cercato di distruggere l’Unione Sovietica e le sue tradizioni culturali. In quanto amico di Putin, l’unico modo per evitare una nuova minaccia del genere era votare Trump.

Ci sono anche vantaggi economici nel concreto?

Oltre alle mire politiche, c’è da dire che chi diffonde fake news, cavalcando l’onda del momento, lo fa spesso linkando siti web e blog di dubbia origine, che in questo modo raggiungono picchi di traffico notevoli. Piazzare su uno di questi siti una campagna di advertising, di pubblicità, che portano all’investitore un ritorno economico sul monte di visite, rappresenta uno dei motivi per tenere in piedi la produzione di bufale. Questo vuol dire che spesso gli stessi fautori delle fake news, chi le condivide, non credono nemmeno a quello che postano ma lo fanno per un ritorno economico immediato, una sorta di “premio” su quanto traffico riescono a veicolare sui siti cospirazionisti. Ed è il perché la maggioranza degli account di cui parliamo usa foto e nome falso, per non farsi riconoscere direttamente e proseguire il suo lavoro sottobosco.

Il fatto che la Russia sia uno dei Paesi maestri nel creare fake news pone in primo piano la necessità di certificare le notizie sul conflitto, sia quelle che riguardano il territorio ucraino che il russo. Possiamo leggere in tale ritaglio storico la messa al bando dei social network occidentali, bollati dal governo di Mosca come “organizzazioni terroristiche” e la legge che punisce chi diffonde “falsità” sulle operazioni del Cremlino. Falsità che, per il resto del mondo, assumono un valore ovviamente differente.

C’è un collegamento tra fake sul Covid e quelle sulla guerra?

Che dietro a molti account social si nascondano bufalari di professione è evidente. La quasi totalità dei negazionisti del Covid, dei contrari al vaccino e al Green Pass, oggi passano le giornate a elogiare con i loro post Putin e a denigrare la resistenza Ucraina, condividendo fake news a più non posso. Non nego che ci siano persone seriamente convinte che il mondo là fuori sia tutto un imbroglio ai danni del cittadino medio ma molti oramai finiscono con l’andare controcorrente solo per il gusto di farlo. Se l’Occidente si trovasse, oggi, in lotta contro l’invasione della California, per dirne una, da parte dei marziani, troveremmo account Twitter e Facebook sostenitori dei parenti di E.T., ricordando di come gli americani hanno seviziato gli extraterrestri nei laboratori dell’Area 51.

In che modo difendersi dalle bufale?

I social hanno fatto qualcosa per cercare di fermare la viralità delle fake news. Ad esempio, Twitter propone di leggere un articolo prima di condividerlo, ma non basta. L’utente medio che non vuole dare adito alla disinformazione ha già gli strumenti per difendersi: riflettere su quello che vede, pensando bene al livello di credibilità di un certo contenuto. Da quale fonte arriva? Qual è il tenore degli altri account che hanno contribuito a renderlo virale? Se il “pubblico” fa parte di una stessa fazione, è plausibile pensare che il post non sia veritiero o perlomeno non verificato. Esistono poi portali specifici, anti-bufale, indipendenti e slegati da qualsiasi organizzazione che lavorano ogni giorno per smascherare le fake news più condivise, oltre a elencare i siti web noti per produrre notizie farsa, da cui è meglio stare alla larga.