Ucraina, Di Maio: "Nelle prossime ore Draghi sentirà Putin"

"Nelle prossime ore il premier Mario Draghi sentirà il presidente Putin". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Berlino dove ha incontrato la sua omologa tedesca Annalena Baerbock. "Prendiamo atto dei passi diplomatici compiuti. Valuteremo gli annunci russi dai fatti" ha poi sottolineato il ministro degli Esteri commentando, nel punto stampa all'Ambasciata d'Italia il round di negoziati di ieri in Turchia. Ed ha sottolineato che "non bisogna creare false illusioni".

Il ministro ha poi parlato dei connazionali rimasti in Ucraina: “Sono 160 gli italiani rimasti ancora in Ucraina e il numero continua a scendere”. La situazione dei rifugiati ucraini "continua a crescere anche in Italia, abbiamo superato i 70.000" ha precisato Di Maio. "Un numero consistente di questi 70.000, la maggior parte, sono donne e bambini. Gli strumenti di accoglienza europei e italiani stanno funzionando moto bene", ha aggiunto.