Ucraina, Di Maio: "Non è Est contro Ovest, Putin è isolato. C'è spazio solo per la diplomazia"

Di ritorno dai suoi viaggi dedicati al fabbisogno energetico, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". "Il punto dell'energia è molto legato all'atteggiamento di Putin: pensava di trovarsi davanti una Ue divisa perché ci fornisce il gas e non è stato così. Questa settimana sono stato in Algeria e Qatar ed entrambi ci hanno detto che accresceranno la partnership con l'Italia. Farò altri viaggi e ho fiducia che l'Italia non dovrà sottostare a nessun ricatto energetico", ha detto il ministro a Rai3. Un'occasione per fare un punto sulla crisi russo-ucraina dopo 11 giorni di guerra nel cuore dell'Europa.

Sanzioni economiche alla Russia

"Gli oligarchi hanno ricchezze immense e ora si vedono sequestrare i beni in Italia e in tanti altri paesi. Il popolo russo e gli oligarchi sanno che Putin sta distruggendo la loro economia, sanno che questo livello di sanzioni economiche non è sostenibile".

Serve una mediazione internazionale

Al tavolo dei colloqui Russia-Ucraina "servono uno o più attori internazionali che facciano da mediatori". "Israele ha un ruolo importante - spiega il ministro - ma anche la Turchia può avere un canale di comunicazione maggiore con Putin. La Cina stessa sta dicendo di fermare i bombardamenti. Anche l'Ue può stare a quel tavolo. C'è solo spazio per una soluzione diplomatica, l'alternativa sarebbe una terza guerra mondiale che non vogliamo assolutamente".

Non è Est contro Ovest

"Si sta parlando erroneamente del ritorno della Guerra Fredda, ma qui non c'è un Est contro l'Ovest. Abbiamo visto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite votare quasi all'unanimità la condanna contro la Russia. Putin pensava di avere una parte del mondo dalla sua parte, invece è isolato". Sul fronte Ucraina "c'è solo spazio per la diplomazia, non possiamo pensare a una risoluzione della crisi diversa, ma la diplomazia ha tempi diversi da quelli della guerra". "I passaggi diplomatici sono importantissimi - prosegue Di Maio -. Putin è isolato. Chi sta protestando in Russia chiede la pace ma chiede anche a Putin di salvare la Russia". "C'è una comunità internazionale che continua a fare pressione".

Possibile un terzo pacchetto di sanzioni

"Non escludo che nei prossimi giorni l'Ue possa valutare un terzo pacchetto di sanzioni. Ma in questo momento abbiamo già strumenti da applicare". "La Guardia di Finanza ha già sequestrato 140 milioni euro agli oligarchi russi in Italia e continuerà a lavorare in questa direzione, con tutti i paesi che hanno aderito a questo meccanismo". "Oggi abbiamo degli strumenti per aumentare la pressione" sulla Russia.

Fornire i caccia significa guerra

"Il presidente ucraino Zelensky sta chiedendo i caccia, ma anche quello significa entrare in guerra e noi non lo vogliamo. Dobbiamo sostenere gli ucraini con aiuti umanitari, creare corridoi, consentendo loro il diritto alla difesa, però dobbiamo scongiurare una guerra che devasterebbe tutto il continente". "Zelensky sta chiedendo anche una no fly zone per fermare gli aerei russi che bombardano anche ospedali, orfanotrofi, scuole. Ma se noi la istituiamo significa mandare i nostri caccia a fermare gli aerei russi e se solo uno dei nostri viene abbattuto scoppia la Terza guerra mondiale perché dovremmo rispondere".

Linea rossa con la Russia

"L'Italia ha aperto una linea rossa con la Russia per l'evacuazione dei civili", ha detto ancora il ministro degli Esteri.

Serve un vero cessate il fuoco

"Dobbiamo raggiungere un vero cessate il fuoco per permettere l'evacuazione, ma vero perché in questi giorni non c'era certezza che le parti mantenessero il cessate il fuoco. Le due parti non si fidano, ma dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco di almeno 48 per portare via donne, bambini, disabili".

Putin sta portando la Russia al baratro

"Putin sta portando l'economia russa verso il baratro. La borsa di Mosca è chiusa da una settimana perché per effetto delle nostre sanzioni non la vogliono aprire per paura del crollo dei titoli, il rublo si è deprezzato di oltre il 30%. I cittadini nelle piazze non stanno protestando solo contro la guerra ma anche chiedendo a Putin di salvare la Russia".