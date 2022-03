Di Maio: "In Ucraina 2.000 civili morti, dobbiamo fermare questo spargimento di sangue"

"Gli ultimi dati ufficiali dall'Ucraina parlano di oltre 2mila civili ucraini morti dall'inizio degli attacchi: dobbiamo fermare questo spargimento di sangue": così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in questo suo ultimo post dove traccia un bilancio già drammatico delle vittime civili e fa il punto sulle attuali iniziative diplomatiche.

"Gli sforzi di Papa Francesco per la mediazione in Ucraina vanno proprio in questa direzione e aprono un importante spiraglio di speranza per riportare la pace. Noi li stiamo incoraggiando e stiamo lavorando insieme anche per costruire dei corridoi umanitari", aggiunge, precisando di averne parlato con mons. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, oggi alla Farnesina.

"I negoziati per la pace e il cessate il fuoco sono fondamentali per ogni tipo di sforzo umanitario. Ma devono essere negoziati veri, senza alcuna provocazione e le bombe del governo russo devono lasciare spazio al dialogo". Continua Luigi Di Maio, su Facebook. "Dobbiamo però essere realisti: la situazione al momento è drammatica, sul campo continuano a morire vittime innocenti. Questa guerra ingiustificata va fermata prima di nuove escalation. Va interrotta questa spirale di violenza e distruzione".