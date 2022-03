Ucraina, Di Maio: “Lavorare a tregue umanitarie localizzate sul campo”

Rispondendo a una domanda sulle possibili contestazioni al presidente Zelensky, mercoledì prossimo collegato in videoconferenza con il Parlamento italiano, Di Maio ha assicurato di non temerle: "Penso che il presidente ucraino sarà accolto a braccia aperte dalle nostre istituzioni democratiche. Sono stato a Kiev tante volte anche una settimana prima dell'attacco, i cittadini ucraini guardavo all'Unione europea come ad un obiettivo per il futuro", non dobbiamo "negargli questa speranza".

Ma, ha aggiunto, l'Italia non si farà ricattare, saprà trovare alternative. "Sono stato in diversi Paesi partner energetici dell'Italia - dall'Algeria al Qatar, all'Angola, al Congo… Tutti questi Paesi hanno accettato di aumentare la partnership energetica con l'Italia". Questo "ci permetterà di affrontare entro l'inverno prossimo la criticità di un eventuale ricatto del gas russo". Insomma, "vorrei dire ai cittadini italiani: c'è sempre un'alternativa per potenze economiche come l'Italia, non dipendiamo mai da un solo Paese, abbiamo tanti partner nel mondo e grazie alla nostra storia possiamo costruire sempre strade alternative a eventuali ricatti".

L'Italia non si farà ricattare dalla Russia sulle forniture di gas, ha poi detto il ministro degli Esteri. "Qualche settimana fa nel dibattito italiano una parte minoritaria diceva che dovevamo voltarci dall'altra parte perché avevamo il problema del gas russo. Noi non abbiamo mai ceduto a mettere l'interesse economico davanti al principio per cui uno Stato democratico come il nostro deve difendere i valori che lo hanno costituito".

Rispondendo a una domanda a proposito delle minacce lanciate da Mosca contro l'Italia, il ministro degli Esteri ha detto che "la minaccia di ‘conseguenze irreversibili’ fa parte di quelle "provocazioni quotidiane che ogni paese che si schiera con l'Ucraina riceve dalla Russia". Di Maio ha espresso " tutta la nostra solidarietà al ministro Guerini ", attaccato dalla Russia e definito un "falco", e poi ha precisato: "Ieri il rappresentante del governo russo che ha mosso questa minaccia all'Italia ha fatto un'intervista in cui ha messo dentro la Germania, la Spagna, la Francia, noi non ci facciamo neanche più caso, non possiamo considerare queste provocazioni come veritiere''.

Sul tema delle adozioni, Di Maio ha spiegato: "Stiamo lavorando insieme alla ministra Bonetti". "Stiamo seguendo uno ad uno, i casi segnalati dalle famiglie italiane in procinto di adottare bambini in Ucraina. I bambini ucraini che arrivano qui, essendo rifugiati, non possono essere adottati. In Italia sono arrivati oltre 56mila ucraini, di questi 22mila minori", ha precisato poi. " Sono 115 i bambini morti in Ucraina fino ad ora ".

Ritornando sulla guerra Di Maio ha ribadito: "Non è una conflitto Est contro Ovest, siamo tutti uniti nel condannare la guerra". E' difficile valutare se il potere di Vladimir Putin stia cominciando a vacillare, ma di certo "più continueremo a colpire l'economia russa, più lui dovrà fare considerazioni su questa guerra". "Il suo progetto era di prendere l'Ucraina in pochi giorni, sono oltre tre settimane di guerra e ancora non è riuscito neanche ad entrare a Kiev. Questo dimostra la grande forza del popolo ucraino e che Putin ha sbagliato i conti. Quando succede questo sicuramente il consenso intorno non cresce". Ciò detto, bisogna ricordare che "la maggior parte della popolazione russa è solo destinataria della propaganda quotidiana. Per quanto riguarda l'establishment, abbiamo visto questa constatazione dell'intelligence ucraina che parla di azioni attorno a Putin per destabilizzarlo. Non sono informazioni che abbiamo potuto verificare".

“Continueremo a indebolire il governo russo con sempre più sanzioni”

In questa guerra, "non è il popolo russo a sostenere l'invasione dell'Ucraina. La guerra è di Putin, è la guerra del governo russo e noi continueremo a indebolirlo con sempre più sanzioni finché non si sarà fermato finché non gli ridurremo tutti i soldi che gli servono a finanziare questa guerra". "L'unica cosa che ho pensato vedendo le immagini del discorso di Putin allo stadio di Mosca - ha aggiunto Di Maio - è che la maggior parte dei russi presenti sono influenzati dalla propaganda russa. Hanno chiuso tv, radio, siti web. È stato chiuso tutto. Non c'è nessuna possibilità di essere raggiunti da informazioni attendibili. Nonostante questo ci sono migliaia di giovani nelle piazze delle città a manifestare contro Putin. Sono stati eseguiti 15mila arresti per le manifestazioni".

La visita di Joe Biden in Europa servirà a ribadire che l'Occidente è unito, secondo Di Maio: "Penso che la presenza del presidente degli Usa in Europa miri ad affermare ancora una volta il principio dell'unità della Nato, dell'Ue e di tutti i nostri alleati nel mondo. Questo è un altro degli errori di valutazione di Putin (pensare di, ndr) riuscire a dividerci". "Invece - ha aggiunto - non è neanche più un conflitto tra Est e Ovest: la stragrande maggioranza dei Paesi del mondo - 141 Paesi - all'Assemblea Onu ha votato contro Putin. Quindi il principio che riaffermeremo col presidente Biden è che siamo uniti, condanniamo questa guerra e che siamo dalla parte del popolo ucraino che si è visto invaso".

Riguardo ai tentativi diplomatici ancora in atto Di Maio ha detto: "Domani mattina sentirò il mio collega turco Mevlut Cavusoglu. La Turchia ha una grande ruolo per poter raggiungere un accordo di pace in Ucraina e siamo in contatto costante per far avanzare il processo di pace".

“Lavorare a tregue umanitarie localizzate sul campo”

Ci sono negoziati in corso per un accordo di pace in Ucraina, ha spiegato il ministro degli Esteri, ''ma prima di raggiungerlo dobbiamo lavorare a tregue umanitarie localizzate sul campo. E domani l'Italia, al Consiglio dei ministri degli Affari esteri della Ue, chiederà di stabilire un tavolo permanente con la Croce Rossa e l'Unhcr, per stabilire delle tregue localizzate prendendo anche il modello di Sumy o Mariupol, dove sono state portate via migliaia di persone e portati dentro aiuti umanitari''. ''Dobbiamo riuscire in questa impresa perché non abbiamo tempo di aspettare accordi di pace'' e ''la priorità deve essere data alle aree dove ci sono gli orfanotrofi. Da lì dobbiamo cominciare sotto un'iniziativa della Ue che può riuscire'', ha detto Di Maio.