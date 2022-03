Dopo due settimane in un bunker, evacuati 71 orfani da Sumy. Il Governatore: "Ora sono al sicuro"

Hanno vissuto per quindici giorni nascosti in un bunker per sfuggire agli attacchi russi. Al freddo, spaventati dal rumore delle bombe, 71 orfani sono riusciti finalmente ad essere evacuati da Sumy, una delle città più colpite dai raid aerei, e trasferiti in zone più sicure. A raccontare del felice epilogo, tra tanta disperazione, il Governatore dell'area citato dal ‘Kiev Independent’.

“Abbiamo nascosto questi bambini per due settimane - ha scritto in un post su Facebook il Governatore, Dmytro-Zhyvytskyi - sono state trovate in fretta persone che potessero accoglierli in sicurezza, in un altro paese. E alla prima opportunità li abbiamo evacuati attraverso il corridoio umanitario”. “Si tratta di bambini - racconta ancora il Governatore - che per varie ragioni non hanno i genitori e la gran parte di loro ha bisogno di costante assistenza medica”.