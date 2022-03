Dopo l’addio al Bolshoi torna in scena alla Scala il ballerino Jacopo Tissi

Un ritorno dove tutto è iniziato e dove lo hanno riaccolto a braccia aperte. Il primo ballerino del Bolshoi Jacopo Tissi, che ha lasciato il teatro moscovita dopo l'attacco russo all'Ucraina, torna alla Scala di Milano, dove si è svolta la sua formazione e nella cui Compagnia ha lavorato per alcuni anni, continuando a mantenere poi un’attività da ospite internazionale.

Proprio in questa veste, Jacopo Tissi sarà in scena assieme al Corpo di Ballo scaligero già il prossimo luglio, in alcune recite di Giselle, balletto programmato alla Scala dal 9 al 16 del mese.