Von der Leyen: l'Ucraina è ora connessa alla rete elettrica europea

Da ieri "le reti elettriche di Ucraina e Moldavia sono state collegate con successo alla rete dell'Europa continentale. Ciò aiuterà l'Ucraina a mantenere stabile il proprio sistema elettrico, le case calde e le luci accese durante questi tempi bui. È anche una pietra miliare storica per le relazioni Ue-Ucraina: in quest'area, l'Ucraina fa ora parte dell'Europa". Lo afferma in una nota la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson.

"Questo progetto ha dimostrato una straordinaria collaborazione e determinazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Voglio ringraziare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (Entso E) per aver svolto un anno di lavoro in due settimane affinché ciò accada", aggiunge.

"L'Ue continuerà a sostenere l'Ucraina nel settore energetico, garantendo l'inversione dei flussi di gas verso il Paese e la fornitura di energia di cui c'è un estremo bisogno", assicura Simson.

Su Twitter anche l'annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Accolgo con favore il passo chiave compiuto oggi per mantenere le luci accese e le case calde in questi tempi bui sincronizzando le reti elettriche di Moldavia e Ucraina con la rete europea".