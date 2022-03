Ucraina, esplosioni nel porto di Odessa. Bimbi tra i morti a Sumy. Mosca promette una nuova tregua

Civili allo stremo in alcune città dell'Ucraina, accerchiate da giorni dalle truppe russe. È il caso di Kiev, ma anche di Mariupol dove la situazione si fa sempre più pesante. Le persone sono al freddo, non hanno acqua, né riscaldamento né luce, e le comunicazioni cellulari non sono più disponibili dopo il bombardamento dei ripetitori telefonici. È l'Ong per i diritti umani Human Rights Watch a lanciare un appello: "I civili di Mariupol sono intrappolati in un incubo gelato e arido senza luce e vivono sotto la costante minaccia dei bombardamenti russi", dichiara in una nota Jonathan Pedneault. "Le forze russe e ucraine devono prendere i necessari provvedimenti per permettere ai civili di lasciare la città e di soddisfare i bisogni più elementari per coloro che restano".

Intanto in mattinata sono attese nuove evacuazioni, dopo le accuse reciproche di sabotaggio. Mosca ha assicurato che ci sarà un canale diretto con Kiev per garantire dei corridoi umanitari. A partire dalla giornata odierna è stato predisposto un sistema di comunicazione per lo scambio di informazioni che possa favorire la fuga dei civili dai teatri di guerra.

Ci sarebbero bambini tra le vittime degli attacchi aerei sulla città ucraina di Sumy. Lo afferma il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky, in un video postato su Facebook. "Purtroppo ci sono bambini tra le vittime" ha detto, aggiungendo che nel bombardamento più di dieci persone sono rimaste uccise. Forti esplosioni sono state udite questa sera nella città portuale di Odessa. "Abbiamo appena sentito tre o quattro forti esplosioni provenire da ovest. Ci è stato detto che era il sistema di difesa ucraino che abbatteva i missili russi in arrivo lanciati da una delle numerose navi da guerra situate al largo della costa", ha raccontato il corrispondente della Bbc. Già in mattinata la "marina militare Ucraina a Odessa aveva annunciato di aver colpito una nave russa provocando danni significativi".