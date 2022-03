Ucraina, First Lady: "E' in corso un omicidio di massa di civili. Putin va fermato"

In Ucraina è in corso un "omicidio di massa di civili" e "la cosa più orribile e devastante di questa invasione russa sono i bambini vittime" : lo ha scritto la first Lady ucraina, Olena Zelenska, in una lunga lettera postata sul suo profilo Facebook, indirizzata ai media internazionali, dove in un passaggio cita anche i nomi di alcuni di piccoli rimasti uccisi. “Alisa di otto anni morta nella strada di Okhtyrka il cui nonno ha cercato di proteggere il suo corpo. O Polina di Kyjiv morta insieme ai suoi genitori nella sparatoria - scrive la Zelenska - O sul 14enne Arsenij - in un sobborgo una volta tranquillo della Capitale, un rottame ha colpito la testa del ragazzo, che l'ambulanza semplicemente non è riuscita a raggiungere a causa del forte incendio”.

La first lady poi rileva come le "nostre strade sono piene di profughi, in molti dei vostri paesi si vedono già donne e bambini stanchi con il dolore negli occhi. Gli ucraini non mollano nonostante questo orrore - prosegue - l'aggressore pensava poter fare una guerra lampo, ma ha sottovalutato il nostro Paese, il nostro popolo e il suo patriottismo".

“Sebbene l'aggressore lo nasconda, le perdite da parte russa sono migliaia - sottolinea ancora Zelenska - Abbiamo istituito un numero verde per le madri russe in modo che sappiano che i loro figli non sono in esercitazione militare come riporta il Cremlino, ma stanno morendo cercando di conquistare l'Ucraina”.

Poi “l'appello ai media: Continuata a mostrare cosa sta succedendo in Ucraina e mostrate la verità. Nella guerra dell'informazione che la Federazione russa ha svolto, ogni testimonianza è di importanza cruciale”. E conclude: “Se non fermiamo Putin, che minaccia una guerra nucleare, non ci sarà posto sicuro al mondo. Vinceremo sicuramente. Siamo l'uno per l'altro e abbiamo un'arma chiamata unità”.

La Zelenska sin dai primi momenti dell'invasione russa ha incitato il suo popolo a resistere. Nel primo post, coraggiosa e determinata scriveva: “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l'Ucraina”.