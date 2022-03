Ucraina, la Germania cessa la collaborazione spaziale con la Russia

L'agenzia spaziale tedesca Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Dlr) ha annunciato la cessazione di tutte le attività di collaborazione con le istituzioni russe su progetti in corso o in fase di pianificazione "come risposta all'aggressivo attacco in Ucraina. Non ci saranno nuovi progetti o iniziative con istituzioni russe. Ove necessario, l'Ente si coordinerà con altri partner nazionali e internazionali", scrive in una nota l'agenzia ribadendo il "proprio impegno per la pacifica coesistenza di tutte le nazioni e i popoli".

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità:

Così dal campo di battaglia fino allo spazio, anche il futuro della Stazione spaziale internazionale (Iss) potrebbe essere a rischio nonostante le garanzie sui prossimi cambi di equipaggio già in programma. In agenda c'è il rientro, già previsto con una capsula russa Soyuz, di due cosmonauti russi e dello statunitense Mark Vande Hei.