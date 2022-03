Ucraina, i negoziati potrebbero riprendere in serata. Kiev chiede "un'agenda sostanziale"

La delegazione russa è pronta a riprendere i colloqui con l'Ucraina questa sera. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, la nostra delegazione sarà sul posto in attesa dei negoziatori ucraini. La nostra delegazione sarà pronta a continuare i colloqui questa sera", ha detto Peskov, senza specificare il luogo dei negoziati. "Non voglio dirlo in anticipo", ha detto alla stampa. In precedenza, il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky, a capo dei negoziatori da Mosca nel primo round di negoziati, aveva dichiarato che il prossimo incontro si sarebbe tenuto al confine polacco-bielorusso.

il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Ria Novosti, avrebbe confermato che la Russia "è pronta a nuovi negoziati con Kiev" e aggiunto che "la parte ucraina sta prendendo tempo su istruzione degli Stati Uniti".

La Tass poi riporta una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso che afferma che ultimi preparativi per i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina sono nella fase finale. Il primo round di colloqui si è svolto lunedì a Gomel, in Bielorussia, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore.

Kiev: "Per ulteriori negoziati serve agenda sostanziale"

Sedersi al tavolo con la Russia per ulteriori negoziati è in discussione in Ucraina, ma è necessaria "un'agenda sostanziale". Lo ha sottolineato il consigliere presidenziale di Kiev, Mykhailo Podolyak. Quando gli è stato domandato della data per un secondo round di colloqui, dopo l'invasione armata della Russia in Ucraina, Podolyak ha risposto: "Per ora è in fase di discussione. Un'agenda sostanziale è necessaria".