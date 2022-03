Ucraina, il doppio binario: i negoziati tra Kiev e Mosca e il vertice in Italia tra Usa e Cina

Le delegazioni Ucraina e Russia riprendono i negoziati in video conferenza. Lo riporta il Kyiv independent citando un membro della delegazione e leader del partito del presidente Zelensky in Parlamento. “L'Ucraina intende discutere di garanzie di sicurezza e di ritiro delle truppe russe dal Paese durante il quarto round di colloqui con la controparte russa”, ha dichiarato il consigliere del ministro dell'interno Anton Gerashchenko

Intanto alla vigilia del vertice a Roma tra Usa e Cina, che vedrà faccia faccia a Roma il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi, la Cina accusa gli Stati Uniti di "disinformazione" dopo i rapporti di stampa secondo cui la Russia, per l'invasione dell'Ucraina, vrebbe chiesto aiuto al gigante asiatico a livello militare ed economico. Secondo il ministero degli Esteri di Pechino, riporta il Global Times, la "parte statunitense avrebbe diffuso disinformazione contro la Cina sulla questione ucraina con intenzioni sinistre". La diplomazia cinese ribadisce la sua posizione sul "ruolo costruttivo" per "promuovere colloqui di pace".

Sullivan intende aprire un canale con Pechino per "una forte risposta internazionale e per delineare una strategia di sicurezza globale". Al centro del colloquio anche il peso delle sanzioni, che la Cina ha criticato duramente e che gli Usa intende incrementare, mettendo in guardia chiunque aiuti Putin a evitarle. Il Consigliere Usa per la sicurezza nazionale incontrerà a palazzo Chigi il consigliere diplomatico di Mario Draghi Luigi Mattiolo. Mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha fatto notare che "se Stati Uniti e Cina in questo momento parlano dell'Ucraina, vuol dire che sta andando avanti quella linea che noi come governo italiano stiamo incoraggiando in tutte le sedi".