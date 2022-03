Russia, il ballerino italiano Jacopo Tissi lascia il teatro Bolshoi di Mosca

Era stato nominato a dicembre primo ballerino del teatro Bolshoi di Mosca, uno dei traguardi più ambiti in assoluto nel mondo della danza, ma oggi Jacopo Tissi lascia volontariamente il teatro moscovita. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram.

Nel post Tissi dapprima descrive il proprio stato d’animo: "Non riesco a descrivere quanto sia stato triste per me lasciare i miei insegnanti, i miei colleghi e amici -aggiunge -; persone speciali che mi hanno fatto crescere come artista e come persona a cui sono e sarò sempre grato. È difficile trovare le parole in questi giorni, tutti i momenti che ho vissuto fino ad ora e i tanti pensieri che mi girano per la testa".