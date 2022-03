Ucraina. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha detto no agli atleti russi e bielorussi

Gli atleti russi e bielorussi non potranno partecipare ai giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) a poche ore dall’inizio delle gare.

Nella nota del comitato si legge:” Siamo molto dispiaciuti che siate colpiti dalle decisioni che i vostri governi hanno preso la scorsa settimana di violare la tregua olimpica. Siete vittime delle azioni dei vostri governi".

Ieri il Cda del Comitato paralimpico aveva dato l'ok alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi ma sotto la bandiera neutrale. Poi, dopo una riunione fiume l’IPC è tornato su i suoi passi e rifiuta le iscrizioni degli atleti. Alla base della decisione ci sarebbe la richiesta da parte di molti comitati olimpici, che avrebbero minacciato di uscire dai giochi se non fosse stata riconsiderata la decisione che di ieri che permetteva la partecipazione agli atleti russi e bielorussi.

"All'IPC – ha detto il presidente dell'International Paralympic Committee, Andrew Parsons- siamo fermamente convinti che sport e politica non debbano mischiarsi. Tuttavia, la guerra è arrivata in questa Paralimpiade e dietro le quinte molti Governi stanno avendo un'influenza sui nostri amati Giochi”. La situazione, continua Parsons, “in rapida escalation ora ci ha messo in una posizione inedita e complicatissima a poche ore a all'inizio dei Giochi".