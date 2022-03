Ucraina: il governo apre un sito per documentare i crimini di guerra russi

Il governo ucraino ha registrato un dominio e dato vita a una piattaforma (humanrights.gov.ua) con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni e documentazione sulle violazioni dei diritti umani da parte della Russia nella guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il capo dell'Ufficio del presidente Andriy Yermak, stando a quanto riferito dal 'Kiev independent': "I fatti raccolti saranno utilizzati come prova per la difesa e la rappresentanza dell'Ucraina presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte internazionale di giustizia contro la Russia, accusata di genocidio. Oggi, infatti, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un video messaggio su Telegram, ha definito l'attacco all'ospdeale di Mariupol "oltre l'atrocità, oltre un crimine di guerra. Bombardare un ospedale dei bambini è la prova definitiva che è in corso il genocidio degli ucraini".

Zelensky ha poi aggiunto: "Europei, ucraini, residenti di Mariupol, dobbiamo unirci nella condanna della Russia per questo crimine che riflette tutto il male che gli invasori ci hanno portato, su tutte le città distrutte...che non avevano mai minacciato la Russia". E per questo la nuova piattaforma governativa raccoglierà foto, video, documenti, informazioni su testimoni, vittime per raccogliere le prove di quanto avviene coi bombardamenti russi.