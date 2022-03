Il malfunzionamento del sistema satellitare Gnss minaccia la sicurezza aerea

Dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina si sono verificati rischi di malfunzionamento del sistema satellitare globale di navigazione (Gnss), che potrebbero ripercuotersi sulla sicurezza aerea, soprattutto nei cieli sovrastanti Mar Baltico, Mar Nero e Mediterraneo orientale.

È l’allarme lanciato dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea EASA, tramite un documento scritto, dopo aver ricevuto segnalazioni di disfunzioni in particolare nella regione di Kaliningrad, sul circostante Mar Baltico e negli Stati confinanti, in Finlandia orientale, nel Mar Nero, nell'area del Mediterraneo orientale vicino a Cipro, Turchia, Libano, Siria, Israele e l'Iraq settentrionale.

In particolare, avverte l'agenzia, gli aerei che sorvolavano quelle aree hanno riscontrato disturbi che in alcuni casi hanno determinato un cambio delle rotte o delle destinazioni per evitare il rischio di un atterraggio non sicuro.

"Nelle condizioni attuali - avverte l'Agenzia Easa - non è possibile prevedere le interruzioni del sistema Gnss e i loro effetti. L'entità dei problemi che ne conseguono dipende infatti dall'estensione dell'area interessata, dalla durata e dalla fase di volo dell'aereo coinvolto". Per questa ragione, nel documento si suggeriscono "azioni di mitigazione che devono essere prese dalle autorità nazionali dell'aviazione, dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli operatori aerei per affrontare l'aumento delle disfunzioni nelle aree geografiche che circondano la zona di conflitto e in altre aree".