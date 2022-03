Ucraina, il ministro della Difesa russo Shoigu riappare in un video con Putin

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è riapparso oggi, dopo 13 giorni di assenza dalla scena pubblica, circostanza che aveva alimentato speculazioni su una sua possibile malattia o su una sua emarginazione a causa dell'andamento della guerra in Ucraina.

L'agenzia di stampa Ria Novosti ha diffuso un video che mostra il presidente russo Vladimir Putin in collegamento con i membri del Consiglio di sicurezza nazionale, tra cui Shoigu, che avrebbe riferito dei "progressi dell'operazione militare speciale" in Ucraina.

Rispondendo in precedenza a una domanda riguardo allo stato di salute di Shoigu, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che "il ministro della Difesa ora ha molte preoccupazioni. È in corso un'operazione militare speciale. Naturalmente, ora non è proprio il momento per l'attività dei media, questo è abbastanza comprensibile".